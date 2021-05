El Valencia confirmó este jueves la contratación como técnico de Pepe Bordalás para las dos próximas temporadas más una tercera opcional.

El entrenador alicantino, que se desvinculó del Getafe el martes, acudió sobre las 11.30 de la mañana a las oficinas del club de Mestalla para firmar su contrato.

El nuevo entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que es consciente de las limitaciones económicas que tiene la entidad y que llega dispuesto a adaptarse "a las posibilidades del club", aunque dio por hecho que habrá fichajes y se le ha trasladado que hay futbolistas que no se irán.

"Hay jugadores que van a seguir sí o sí y otros que pueden irse. Hemos de estar tranquilos porque siempre se trabaja para intentar sacar lo mejor para el Valencia. No puedo decir los jugadores que van a seguir sí o sí, pero los podéis imaginar", señaló en la rueda de prensa de presentación.

En cualquier caso, aclaró que la decisión de las salidas corresponde a la entidad. "No he tenido tiempo para hablar de jugadores intransferibles y los entrenadores no lo podemos decidir nunca. Es el club quien lo decide en función de necesidades o de lo que ofrezcan por un jugador", señaló.

"Si tiene que salir algún jugador es por necesidad o porque lo requiere el momento, trabajaremos para incorporar futbolistas que sean competitivos y vengan con mucha ilusión para que el Valencia recupere su estatus", destacó.

El entrenador alicantino dio a entender que ha pactado con el club que habrá fichajes (algo que no pasó el pasado verano). "Se necesita incorporar en algunos puestos a jugadores que den un salto de calidad al equipo", afirmó.

"El presidente (Anil Murthy) ha dicho que vamos a consensuar y no tengo dudas de que vamos a tener una muy buena relación. Con Miguel Ángel (Corona) consensuaremos la plantilla e intentaremos acertar en las incorporaciones", señaló en referencia al director deportivo.

"Nos tenemos que juntar y trabajar de manera consensuada, analizar las necesidades y a partir de ahí, diseñar una plantilla lo más competitiva posible para ilusionar a la afición y conseguir objetivos importantes", señaló.

El técnico dijo que al trasladarle sus agentes el interés del club se reunieron. "Me plantearon lo que puede ser la hoja de ruta, los pros y los contras y acepté. Si hubiera tenido alguna duda, no estaría aquí", admitió.

Descartó que si no se cumplen sus expectativas en el mercado de fichajes pueda pedir al club que le libere de su contrato como en su día hizo el año pasado Javi Gracia. "Respeto a todos, pero yo no voy a poner mi cargo a disposición de nadie porque vengo a trabajar, a que el Valencia sea muy competitivo y ocupe el lugar que se merece", aseguró.

Bordalás aseguró que serán las características de la plantilla las que marquen el juego, pero dijo que "la idea es que sea un equipo ofensivo, que ilusione con una mentalidad ambiciosa y ganadora y que se marque retos importantes".

"No podemos arrancar pensando en nuestras debilidades, sino en nuestras virtudes", dijo Bordalás, quien esquivó en todo momento fijar un objetivo clasificatorio para el equipo e insistió en que lo que buscan es la satisfacción de los seguidores y "recuperar las señas de identidad" del club.

"Todos los aficionados saben cuál ha sido el ADN del club. No vengo a instaurar nada, sino a ayudar a recuperarlo. Cuando hablo de recuperar señas de identidad, hablo de ADN. Soy de Alicante, he seguido desde niño al Valencia y lo he identificado con un ADN muy definido. No vengo a instaurar nada", insistió.

"El objetivo es que el aficionado salga satisfecho de Mestalla de ver a un equipo que compite y lo da todo, a partir de ahí todo requiere un periodo. Cuanto antes el equipo recupere esas señales más posibilidades tendremos de ser competitivos y dar alegrías a la afición", destacó.

"El Valencia viene de no hacer una buena temporada y el objetivo con el que se me ha fichado es recuperar esas buenas sensaciones y que el club ocupe el estatus que debe tener en la Liga", añadió Bordalás, que se mostró seguro de que podrán mejorar la clasificación de esta campaña.

Respecto a su situación personal, señaló que afronta el reto "con muchísima ilusión" y como "un desafío" tras haber estado las últimas cinco campañas en el Getafe.

"Creo que llego en un momento personal muy bueno. He aceptado sin ninguna dudaí", destacó Bordalás, que prefirió no definirse como entrenador pero que afirmó que es "muy exigente" consigo mismo y con los jugadores pero también cercano a ellos.