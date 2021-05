Deporte para todos, también para los que no tengan ficha federativa, para los que no necesitan árbitros o jueces. La celebración de pruebas no federadas y de actividades deportivas oficiales no competitivas vuelven en todo Aragón. Los territorios de niveles de alerta sanitaria 3 ordinario, las provincias de Huesca y Zaragoza (salvo las zonas de salud de Gallur, Alagón y Ejea), y por supuesto Teruel, ya pueden organizar todo tipo de eventos deportivos. Eso sí, tendrán sus restricciones en cuanto a número y se requerirá comunicación previa y una declaración responsable.

El Boletín Oficial de Aragón publica este viernes la orden por la que se establecen las condiciones para el reinicio de estas pruebas y actividades, organizadas por asociaciones y entidades que tienen que hacer una comunicación previa a la Dirección General de Deportes y establecer el marco en el que pueden desarrollarse, según ha explicado esta mañana el director general de Salud Pública, Francisco Falo.

Haasta ahora en el ámbito deportivo había dos niveles de desarrollo de la actividad, que eran las Ligas profesionales y otras que eran competiciones deportivas sujetas al ámbito autonómico, lo que incluye todo el deporte de base. Esta orden viene a regular aquí la actividad que no está organizada en el ámbito federativo u oficial.

Lo especificó con un ejemplo Falo. "Ahora mismo, en una situación de normalidad, estaríamos organizando la carrera sin humo, que se suele correr el 31 de mayo. Pues bien, a partir de ahora las asociaciones ya pueden plantear este tipo de pruebas u otras parecidas".

Así, se podrán desarrollar pruebas deportivas no oficiales y actividades deportivas oficiales no competitivas, previa comunicación a la Dirección General de Deporte, con una antelación mínima de siete días con respecto al de celebración de la actividad, y adjuntando una declaración responsable en la que se señale que se cumplen los requisitos exigidos para su celebración y, en particular, un protocolo específico en el que se contemplen las medidas covid-19, informa el Gobierno de Aragón.

En el nivel 3 no se podrán celebrarse eventos deportivos con participación superior a 500 deportistas, mientras que en el nivel 2 el máximo será de 1.000 deportistas, salvo en aquellos casos en que, en atención al extraordinario interés social de la actividad, y siempre que quede asegurado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad.

Por último, desde el Gobierno de Aragón se ha recordado que la mascarilla será obligatoria salvo durante la realización de la prueba deportiva.