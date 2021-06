La leyenda del baloncesto griego Vassilis Spanoulis, miembro de la selección helena y jugador del Olympiacos, anunció este sábado su retirada del deporte a punto de cumplir 39 años.

Tras una carrera que ha durado 21 años y le ha llevado por diversos clubes, anunció su decisión a través de un emotivo mensaje en las redes sociales, pocos días después de sufrir una lesión en un gemelo cuando iba a prepararse para participar en el torneo Preolímpico de Canadá a finales de este mes con la selección, a la que volvía tras seis años de ausencia.

"Ha sido una decisión difícil pero no triste. El baloncesto me brindó un viaje único lleno de momentos intensos y grandes emociones. Me lo dio todo y yo le di todo", señala el base heleno, único jugador en los 33 años de historia de la Final Four en ganar tres veces el título de la Euroliga y en ser votado cada vez MVP de la Final Four.

Spanoulis fue elegido miembro del equipo de la década 2010-20 de la máxima competición europea, en la que es el máximo anotador, el que más asistencias ha repartido y el que más créditos de valoración ha sumado.

"El Olympiacos resultó ser mi destino y mi puerto más bonito. Me voy orgulloso de lo conquistado pero también de lo perdido después de una dura batalla. Sobre todo, me marcho pletórico, porque viví más de lo que soñé", añade el jugador.

En su mensaje de agradecimiento al mundo del baloncesto que le ha acompañado durante todos estos años, 'Kill Bill' asegura que el amor recibido por la afición y sus compañeros le dio "la fuerza" para esforzarse "más cada día y este amor será mi guía para siempre".

"Gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón. Vassilis Spanoulis, un niño que soñó con jugar al baloncesto".