El holandés Max Verstappen, líder del Mundial de F1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estiria, el octavo del campeonato, en el Red Bull Ring, el circuito de su escudería, donde contuvo a los Mercedes del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, segundo en parrilla tras beneficiarse de la sanción de tres puestos a su colega finlandés Valtteri Bottas, que arrancará quinto.

El japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que había acabado octavo la calificación, ha sido sancionado con la pérdida de tres plazas en parrilla por bloquear al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), por lo que el español Fernando Alonso (Alpine), que iba a arrancar noveno lo hará ahora desde la octava posición en el Red Bull Ring.

Carlos Sainz, que con su segundo puesto en Mónaco logró el mejor puesto de Ferrari en lo que va de año, no pudo con su compañero Charles Leclerc (Ferrari). El monegasco partirá séptimo, desde la cuarta fila. Por detrás de Bottas -quinto tras la sanción- y del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que lo harán desde la tercera. Carlos arrancará desde la sexta, al lado del inglés George Russell, que nunca ha dejado de entrar en la Q2 con su Williams este año y que por poco no entró en la Q3 este sábado, avivando el debate sobre si no debería ser él, en lugar de Bottas, el compañero de Hamilton si el inglés acaba renovando por Mercedes.

Horario de la carrera del GP de Estiria

Domingo

Carrera: 15.00