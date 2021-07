Bajo un intenso calor, este domingo domingo se ha celebrado el IV Half Triatlón de Mequinenza con una participación y organización de lujo. La competición ha sido prueba nacional valedera para el Ranking nacional de triatlón MD y LD 2021, lo que ha significado que hubiera un altísimo nivel competitivo entre los deportistas inscritos. La salida la han tomado más de 300 deportistas procedentes de toda España conocedores del gran nivel organizativo que tiene esta competición, que han completado 1.900 metros de natación, 89 kilómetros de ciclismo no drafting y 21 kilómetros de carrera a pie.

La competición masculina ha tenido muchas alternativas desde el inicio de la natación, pero no ha sido hasta la carrera a pie final donde se ha decantado a favor del madrileño Ignacio Cabrera (Silimag Trisport) con un tiempo de 4:08:29, que ha sobrepasado en los últimos kilómetros de carrera al vasco Mikel Mujica (Alusigma Peñota Dental Portugalete). Tercero en línea de meta ha llegado Mikel Sáez de la Fuente (Algorta Enduramce Aero). También estaba en juego el título de campeón de Aragón de triatlón de media distancia 2021 que, tras una bonita competición, se han disputado al sprint Lorenzo Buil (JAB Triatlón Helios) y Juan Mina (Stadium Casablanca Mapei) a favor del primero de ellos. El cajón del podium lo ha completado el oscense Juan Atares (Club Deportivo Huesca) que se ha colgado el bronce autonómico.

La competición femenina ha estado liderada desde el primer segmento de natación por la catalana Eva Ledesma (Club Esportiu 4.40) que se ha impuesto en línea de meta con un tiempo de 4:47:45, sacando más de 10 minutos a la segunda clasificada Mercé Tusell (Club Triatló Granollers). El bronce ha sido para Cristina Roselló (Tri Infinity Móstoles). El campeonato de Aragón de la disciplina se lo ha adjudicado Esther Ruiz (Club triatlón Europa) que ha sido la única triatleta aragonesa capaz de completar los exigentes recorridos diseñados por la organización.

Por equipos, los vencedores han sido el club Algorta Endurance Aero, seguidos del T3 Team y del CEC Antella Frutas Tono. El Club triatlón Europa ha sido el campeón de Aragón por equipos seguido de Stadium Venecia. Por categorías, Ferran Garrocho (T3 Team) se ha proclamado campeón entre los más jóvenes. Juan Atares (Club Deportivo Huesca) y Ana Martínez (Club Triatló Cornellá) han sido los vencedores en la categoría Sub23. Juan Damasceno (Club Triatlón Torrevieja) y Eva Ledesma (Club Esportiu 4.40) han sido los vencedores en la categoría Veteranos 1. Jose Luis Cano (C.N. Mataró) y Alessia Bertolino (Triathlon Vilarenc Aqua Calafell) se han adjudicado la categoría Veteranos 2 Angel. Angel Mancebo (Tri+9 El Masnou) ha sido el mejor entre los mayores de 60 años en la categoría veteranos 3.