Un día más tarde de haber conseguido la segunda victoria de la temporada a costa del Estrasburgo (4-2), Ander Herrera celebró ayer su 32º cumpleaños rodeado de sus compañeros del París Saint Germain. A la fiesta acudieron todas las estrellas del club, entre ellas Leo Messi y Sergio Ramos, que todavía no han podido calzarse las botas para estrenarse con la camiseta del equipo francés. A la cita tampoco faltaron Neymar, Di María, Keylor Navas, Danilo Pereira o los españoles Bernat y Sergio Rico.

Piqué confirma el interés de Ander en la compra del Real Zaragoza

Después de marcar el primer gol de la temporada para el FC Barcelona, el exzaragocista, Gerard Piqué estrenó ayer su canal de Twitch para responder a las preguntas de sus seguidores y también comentar la actualidad del club aragonés.

Ante la sugestión de un aficionado de comprar el Real Zaragoza, el central catalán, que llegó a la capital aragonesa en el verano de 2006 procedente del Manchester United, confirmó que hay varios grupos interesados para hacerse con la propiedad. "Yo no soy ninguno de ellos, aunque ha habido rumores que decían que yo estaba por detrás con interés. Ander Herrera sí que es uno de los interesados, aunque no sé si puedo decirlo o no", afirmó Piqué sobre la posición del centrocampista del PSG.

Como ya es habitual, el defensa del Barça alabó al Real Zaragoza, aunque también mandó un dardo envenenado. "Es un club con un potencial enorme que lleva años en Segunda por una gestión muy mala arrastrada de la época de Agapito Iglesias. Una vez que la deuda baje, volverá a ser un equipo muy competitivo y podrá regresar a Primera, que es donde se merece estar", concluyó Piqué.