Con los Juegos Paralímpicos de Tokio ya en marcha, la jornada de mañana será la primera en la que entren en liza deportistas aragoneses. Teresa Perales en natación y Eduardo Santas en ciclismo serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la actuación de los olímpicos de la comunidad en Japón. Perales, recientemente galardonada con el premio Princesa de Asturias por su magnífica trayectoria, iniciará su participación en sus sextos Juegos Paralímpicos compitiendo en la prueba de 100 metros libres S5. La ganadora de 26 metales olímpicos no lo tendrá esta vez fácil para aumentar su palmarés porque no llega a Tokio en plenitud de facultades físicas. Lastrada por una lesión en su hombro izquierdo que se produjo en el último Campeonato Europeo celebrado en Portugal, la zaragozana ve complicado pelear por las medallas y señala la clasificación para la final como un objetivo “más real”. No obstante, su experiencia, determinación y su espíritu de superación son suficientes factores para no descartarla por la pelea de los puestos de privilegio en una prueba en la que ella misma posee el récord del mundo.

Perales saltará a la piscina a las 02.13 de esta madrugada para correr las semifinales. En su serie se enfrentará con la británica Tully Kearney, máxima favorita a alzarse con la medalla de oro y con grandes rivales como Cuan Tao o Suzanna Hext, en una distancia en la que la española llega con el séptimo mejor tiempo de las participantes. En caso de clasificarse para la gran final, la nadaría a las 10.07. Muy complicado por las circunstancias, pero Teresa Perales tiene ante sí superar el reto de superar las 28 medallas del nadador estadounidense Michael Phelps como deportista con más metales en citas olímpicas.

La leyenda aragonesa no acabará su participación en Tokio con la prueba de los 100 metros libres, porque mínimo competirá también en los 50 metros espalda el día 30 de agosto. Según sus sensaciones físicas durante estos días, cabe la posibilidad de que Perales nade también algún relevo como el 4x 50 o 4x 100 estilos.

Sin nada que demostrar a estas alturas de su carrera, la nadadora zaragozana, a pesar de sus 45 años y a tres años vista de París 2024, no parece dispuesta a que los de Tokio sean sus últimos Juegos Paralímpicos.

Por otro lado, Eduardo Santas también iniciará su andadura en los Juegos. El ciclista, natural de Tarazona, es un todoterreno de la bicicleta y competirá en Tokio tanto en pruebas de ruta como en el velódromo. Santas, que reconoce llegar a esta cita en “uno de los mejores momentos” de su carrera, buscará una medalla en la prueba de persecución individual, la competición de pista en la que se siente “mejor preparado”.

El aragonés, que ya sabe lo que es ganar una presea olímpica (logró un bronce en Río 2016), debutará en la ronda clasificatoria a las 5.04 de esta madrugada y, si se clasifica para la final, correrá la carrera por las medallas a las 9.00. Debido a su polivalencia, a Eduardo Santas todavía le quedarán tres pruebas más por disputar en la cita de Japón, que serán el kilometro contrarreloj en el velódromo y las pruebas de contrarreloj y ruta en ciclismo de carretera.

Las pruebas de los deportistas aragoneses así como del resto de la delegación española se podrán seguir a través del canal Teledeporte.