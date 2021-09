Podrán pasar etapas de dulzura, como es el caso de Carlos Mayo, o más complicadas, como Toni Abadía, pero al final los dos logran mantenerse o volver a los puestos cabeceros. Ambos atletas aragoneses triunfaron en Madrid en la EDP Rock ‘n’ Roll Running Series al vencer, respectivamente, la 10K y el medio maratón. Y los dos con mucha solvencia y demostrando por qué están en primera línea en el atletismo nacional.

En total, entre las dos pruebas en las que participaron los dos aragoneses más el maratón corrieron 30.000 personas, pero ellos dos fueron los más rápidos de sus respectivas carreras.

No tuvo que pasar ni media hora desde la tempranera salida (7.45 horas) para que Carlos Mayo se impusiese a todos. El todoterreno del Adidas, capaz de adaptarse a multitud de distancias, demostró que el 10K, precisamente la prueba que corrió en el Estadio Olímpico de Tokio en los Juegos, es su predilecta. Llegó a la línea de meta con un registro de 29.36, por debajo de la media hora, un gran tiempo y alrededor de minuto y medio (28.04) más lento que sobre el tartán de Japón. Le acompañaron en el podio el plusmarquista maltés de medio maratón Dillon Cassar, con un registro de 30.53, y el corredor madrileño Rubén Ángel Fernández (32.55).

Poco después sería el turno de la primera mujer, la soriana Marta Pérez, con un tiempo de 34.42, cruzaba en solitario al arco de meta del Paseo de Recoletos. Supone otro gran triunfo para ella en un 2019 plagado de éxitos deportivos. En segunda posición llegó Cristina Polanco (39.06), cerrando el podio Marie Schollaert (39.58).

Vuelta a lo más alto

En la última de las tres pruebas, Toni Abadía logró vencer con un registro de 1.07.11 horas después de mantener una pugna hasta el final con Tariku Novales (1.07.28). En los últimos metros, el zaragozano se mostró más entero y dejó atrás a su principal rival en el medio maratón. Completó el podio Mohamed Massat (1.08.31).

El aragonés regresó el pasado mes de septiembre a la competición después de ocho meses de ausencia, «Ha sido un diagnóstico muy complicado, de hecho al final tuvimos que recurrir a la vía no orgánica, a un tratamiento psiquiátrico. La verdad es que soy una persona nerviosa pero no me consideraba tan tan tan tan nerviosa y eso a veces te juega unas malas pasadas y hace que tengas alteraciones orgánicas que en mi caso se fueron al estómago. Todavía estoy con medicación pero llevo vida normal, intento mantener siempre esa constancia que tengo para los entrenamientos para la medicación porque hay que tomárselo muy en serio», le explicó a este diario poco antes de su vuelta a la acción. En Madrid volvió a demostrar que está en plena forma y dispuesto a seguir siendo un referente del atletismo

En categoría femenina venció la pucelana Nuria Lugueros (1.13.57), acompañada en el podio por la maratoniana olímpica Marta Galimany (1.15.29) y por María José Nájera (1.28.15). En maratón ganaron los etíopes Abdela Godana y Kasu Bitew.