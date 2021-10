La zaragozana Irene Burillo culminó una semana fantástica en Lisboa. La tenista del Stadium Casablanca, número 253 en el ránking WTA, se proclamó campeona de la primera edición femenina integrada en el Del Monte Lisboa Belém Open. La aragonesa terminó la semana a lo grande en el Club Internacional de Fútbol y sumó el cuarto título de su carrera en el ITF World Tennis Tour. Burillo se impuso en la final a la turca Ipek Oz (número 338) por 6-4 y 6-0 aprovechando los problemas físicos de su oponente.

Burillo pudo tomarse así la revancha ante la turca tras la derrota sufrida en Polonia en un partido con dos sets muy diferentes. En el primero, con los nervios por tener un título en juego, hubo más intercambio de bolas, intensidad, y Burillo consiguió tomar la delantera. En el segundo los problemas de Oz en su pierna izquierda se hicieron mucho más visibles, pero la turca quiso aguantar en pie y terminar el partido en la pista en lugar de retirarse por el dolor, pese a encajar un set en blanco. Así la aragonesa se llevó el triunfo a casa y, con él, tiene casi asegurada su presencia en las eliminatorias previas del Abierto de Australia. Este año ya disputó las previas de Wimbledon y EEUU.

«Estoy muy contenta. Vine aquí con 10 derrotas seguidas, no me sentí bien en la pista, pero en esta me sentí súper bien, fue una de las mejores semanas que tuve en el año. Ahora tengo más confianza que cuando llegué», señaló una feliz Irene Burillo tras recoger el trofeo de ganadora.