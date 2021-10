Segunda jornada de la LEB Oro y segunda derrota para el Levitec Huesca La Magia, que no puede disponer todavía de toda su plantilla al completo. Cayó este martes en el Palacio de los Deportes frente al Almansa por 72-83 en un partido en el que empezó por detrás (12-26 en el primer cuarto) y después ya no pudo remontar pese a lo que lo intentó sin descanso hasta el final. Llegó incluso a ponerse a cuatro puntos (70-74) en el tramo final del partido, pero ya no pudo darle la vuelta. Aday Mara, el pívot de 16 años y 2,18 de altura, volvió a tener minutos en la competición y una actuación destacada. El zaragozano estuvo 13 minutos en pista en los que anotó cuatro puntos (2/4 en tiros de campo) y capturó 10 rebotes (cinco de cada) para sumar 11 créditos de valoración. Rowan fue el más destacado en el equipo de Sergio Lamúa al anotar 21 puntos para 20 créditos de valoración. El equipo altoaragonés tiene una nueva cita competitiva el domingo, cuando le toca visitar al Cáceres Patrimonio de la Humanidad a las 12.30 horas.