El aragonés Carlos Mayo, que se proponía batir el récord de España de los 10 kilómetros en ruta (en poder de su paisano Toni Abadía con 27.48, hecho en esta misma prueba en 2018), se desfondó en la última parte en Laredo y recorrió el último kilómetro pidiendo disculpas al público. Terminó quinto con 28.53. "He pasado mala semana, con catarro, estas cosas pasan. He tenido fiebre y el jueves pensaba que no podría ni correr. Prometo volver aquí para batirlo, os lo prometo", anticipó Carlos Mayo.

Al final, el keniano Weldon Langat encabezó el triplete keniano en los 10 Km de Laredo con un tiempo de 27.24, a 11 segundos del récord de la carrera cántabra, y el castellano-manchego Chiqui Pérez se quedó, con 28.30, cuarto a tres segundos del podio. El segundo puesto fue para Kandie Kibiwott con 28.27 y el tercero para Kiprop Kibet con 28.29.

El atleta zaragozano ha cuajado una gran temporada, colocándose en el top-5 histórico nacional en tres distancias: 10.000 (3º con 27.25), 10km (4º con 28.06) y medio maratón (2º con 1.00.06). Además se proclamó campeón de España de 5.000 y consiguió un decimotercer puesto en el 10.000 de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después de dos años de interrupción por la pandemia, los 10K de Laredo cumplieron este sábado su 18 edición. Langat y Kibiwott tomaron la cabeza del grupo desde la salida, y tras ellos se colocaron Carlos Mayo y Chiqui Pérez, junto al tercer keniano, Edward Kibet. Pasaron el segundo mil en 5.27 y cuando cubrieron los 3 primeros km en 8:12 los españoles no pudieron seguir el ritmo de los africanos. Antes de mitad de trayecto el trío keniano se había roto. Weldon Langat se fue por delante y pasó el 5.000 en 13.40, con cinco segundos de ventaja sobre Kibiwott, siete sobre Kibet y 17 sobre Mayo y Chiqui Pérez, que lo hicieron en 13:57.

Nadie pudo oponer resistencia a Langat, que en la meta se quedó a 11 segundos del récord de la carrera cántabra (27.13, Kipsang, 2019). Quedó lejos el récord mundial de su compatriota Rhonez Kipruto (26:24, Valencia, 2020). Kibiwott batió en diciembre pasado el récord mundial de medio maratón en Valencia (57.32) y el pasado 3 de octubre se colocó cuarto de todos los tiempos en 10km con los 26.51 que le dieron la victoria en Ginebra.

La categoría femenina también arrojó un triplete keniano, con Naomi Chepngeno, que hizo carrera aparte desde el cuarto kilómetro y se impuso con un tiempo de 30.34, Tirop Jebet (31.30) y Nesphine Jepleting (31.42). Noemí Cano, cuarta con 33.47, y María Isabel Vélez, quinta con 33.55, fueron las mejores españolas.

Antes de la salida se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera alcalde de la localidad, Santos Fernández Revolvo, fallecido el pasado jueves.