El centro de salud Torrero-La Paz lleva tres semanas sin pediatra por las tardes

La falta de profesionales en medicina de familia está provocando que no se encuentre reemplazo a las plazas sin vacantes. Esto sucede en el centro de salud Torrero-La Paz, que lleva sin el pediatra de tarde al menos tres semanas. Además, no hay previsión de que se encuentre sustituto.

Según denuncia una usuaria, ha intentado coger cita en varias ocasiones por la aplicación siendo imposible al no haber especialista vespertino para menores de 14 años. Por eso, acudió al centro, pero tampoco consiguió cita porque, según asegura, no hay pediatra en el turno de tarde; y en todo Parque Venecia solo hay por la mañana. Además, cuenta que desde el mismo centro de salud le indicaron que fuera a urgencias del centro de salud de Sagasta o del Miguel Servet e incluso que «lo pasase a adultos», algo que esta madre no contempla porque se trata de un niño de 14 años, con patología de niño e incluso con vacunas pendientes que corresponden a pediatría.

Desde Sanidad son conscientes de este problema y están buscando una solución que se prevé complicada por la falta de profesionales. De hecho, la plaza está vacante desde hace tres semanas porque la profesional encontró otro puesto que se adecuaba mejor a sus condiciones, aseguran fuentes del departamento.

Además, insisten en que se está buscando «por todos sitios» y esperan que este mes se pueda cubrir esa plaza. Descartan contrataciones de fuera de la comunidad o de graduados sin la especialidad; pero confían en que pueda incorporarse un residente de Medicina de Familia de 4º año , al que se le pague un plus por la sustitución.

El sector III no cuenta con pediatras por la tarde y para cubrir esos horarios se proponen, según fuentes del departamento de Sanidad, algunos deslizamientos, como puede ser adaptar el horario para que así sea una plaza más atractiva para los sanitarios.

Esta falta de profesionales es generalizada. Las Urgencias del consultorio de Cuarte se quedó sin médico y desde principios de este mes los pacientes tienen que acudir al centro de salud de María de Huerva, del que depende la población de Cuarte. También hay plazas sin cubrir en Teruel Centro o en el Punto de Atención Continuada de Pirineos, en Huesca.

