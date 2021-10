El pasado sábado, en el Municipal de Can Gibert de Girona, se enfrentaban el Santa Eugenia y el Fornells C. Un partido más de la Segunda División en categoría cadete, que no habría trascendido más allá de la victoria visitante por 2-3, pero que ha acabado convirtiéndose en un fenómeno viral. Unas imágenes, de sólo 22 segundos, se han esparcido como la pólvora y no han dejado a nadie indiferente, evidenciando un nuevo caso de violencia en categorías formativas. El vídeo en cuestión lo facilita en las redes sociales Izan Campos, del Fornells, y lo hace para denunciar como uno de los jugadores locales, el dorsal 37 provoca un futbolista rival dándole patadas acompañadas de algunos empujones. Para redondearlo, se oye una voz desde fuera del terreno de juego que le anima a hacerlo: "Mientras no te vea el árbitro te puedes hinchar. Mientras no te vea el árbitro puedes pegarle una paliza". Se investiga si el instigador de la agresión es aficionado o técnico del conjunto local.

Visto esto, Campos decidió difundir estas imágenes con un tuit en el que se podía leer lo siguiente: "Cualquier ayuda/difusión se agradece por acabar con estos achaques en el fútbol". Con más de un millar de “me gusta” y cientos de respuestas, los usuarios dicen la suya y se suma también la cuenta oficial de la Federación Catalana de Fútbol: "Lamentamos estas imágenes, las hemos hecho llegar a la Subcomisión de Redes Sociales para que envíen un informe al Comité de Disciplina Deportiva competente". Ha decidido por tanto actuar el organismo, que ha puesto en marcha la maquinaria para que así sea. El Fornells, como club, no ha presentado ninguna denuncia. Pero con el vuelo que ha tomado el asunto, ya está en marcha un procedimiento para que la cosa no quede en nada.

Lamentem aquestes imatges. Gràcies per compartir-les. Les hem fet arribar a la Subcomissió de Xarxes Socials per tal que trametin un informe al Comitè de Disciplina Esportiva competent. — Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) 27 de octubre de 2021

Oriol Camacho, secretario general de la Federación Catalana, hablaba de ello ayer en los micrófonos de RAC1. "Lo más probable es que se sancione al jugador y se intentará identificar a la persona que está detrás incitándole. Siempre intentamos calar a los individuos que causan el problema. Lo que buscamos es eliminarlos de los campos de fútbol". El caso está ahora en manos del Subcomité de Competición de Girona, que abrirá un expediente y aplicará las correspondientes sanciones. En casos así se trabaja codo con codo con los Mossos d'Esquadra "para que se pueda sancionar a aquellas personas que son protagonistas de incidentes graves". La Federación no tiene la capacidad de castigar a los espectadores y es por este motivo que se requiere la colaboración con las fuerzas del orden.