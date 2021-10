El Brea prolonga su estado de gracia con una nueva victoria en Piedrabuena. Los pupilos de Dani Martínez superaron por dos tantos a uno al Badalona en un partido en el que se volvió a ver un equipo muy serio y muy bien trabajado. Pocos después de la media hora se adelantaban los breanos con un gol de Moreno. Ya en la segunda parte, Veintemilla aumentó la diferencia de los locales. A pesar de que el Badalona estrenó su casillero a falta de diez minutos y puso emoción a los instantes finales del choque, los aragoneses pudieron cerrar una victoria que los consolida como una de las revelaciones de la categoría.

El filial de la SD Huesca logró también una victoria clave ante un rival directo por la permanencia como el Europa gracias a un gol de Carlos Kevin mediada la segunda mitad. Los oscenses dominaron la primera parte pero no consiguieron abrir el marcador. Las tornas cambiaron en el segundo acto, pero cuando más apretaba el rival, llegó el gol de filial. Desde entonces hasta el final del partido el Europa acosó a los aragoneses que pudieron resistir gracias a las paradas de un excepcional Valera.

El Ejea, por su parte, no pudo continuar con la dinámica positiva tras lograr la jornada anterior su primera victoria de la temporada al empatar a un gol ante el Andratx. El partido comenzó de la menor manera para los intereses de los cincovilleses con un gol tempranero de Áléx Sánchez. Pero los aragoneses no pudieron mantener la ventaja y poco después el marcador volvía a las tablas. Desde entonces y hasta el final del partido los dos equipos tuvieron varias ocasiones para decantar la balanza a su favor pero los porteros de los dos conjuntos estuvieron más finos que los delanteros y el marcador ya no se movió.

Fin a la racha triunfal del CD Teruel que cayó derrotado por primera vez este curso en su visita al Cerdanyola (3-0). Los hombres de Victor Bravo cuajaron un mal partido en el que, a pesar de tener ocasiónes, no les salió nada. Los turolenses continúan líderes.

Por último, la SD Tarazona no pudo sacar nada positivo de su visita a Terrassa. Los catalanes salieron más enchufados y se adelantaron al cuarto de hora de juego. A pesar de los intentos de los turiasonenses fue de nuevo el Terrassa quien golpeó. Dieste hizo el gol del honor para los aragoneses.