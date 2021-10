El gol del Mirandés en el minuto 95 cambió el estado de ánimo de JIM, de todo el Real Zaragoza, y condicionó también el análisis post partido. «Le podemos poner el adjetivo que queramos, siendo en la última jugada del partido. El equipo se estaba mostrando bien, teníamos nuestras opciones, en transiciones, estábamos organizados, pero se ha concedido un córner, no lo he visto bien pero ha habido una pequeña prolongación, no se ha despejado y el balón le ha caído al chico del Mirandés», empezó el técnico, para lamentar un nuevo empate y reflejar la situación en el vestuario.

«Felicito al Mirandés por supuesto, pero es un momento fastidiado para nosotros, te puedes imaginar cómo está el vestuario. Hemos estado muy cerca, hemos tenido la suerte de marcar tan temprano, con suspense incluido, y luego la energía de La Romareda nos ha empujado y es una pena porque es un día especial para todo el mundo pero al equipo se le queda un poco cara de tonto, es verdad», continuó Juan Ignacio Martínez, añadiendo que la forma de producirse el resultado cambiaba el análisis en caliente.

«Hay que ser fríos, ahora acaba de terminar el partido y la reflexión no es la misma que mañana después de volverlo a ver», señaló el técnico, que preguntado sobre si el equipo había llegado justo física o mentalmente al final respondió que «los jugadores son personas que tienen sus sentimientos, lo ven todo tan cerca y se toman decisiones precipitadas. Hemos hecho cambios muy forzados por temas de molestias y malestares. Fran Gámez ha estado dos días con gastroenteritis. Todo se va acumulando y la última jugada del partido hace que todo tenga otra lectura. Podríamos estar hablando de una victoria y sin embargo hay otro empate y las dudas vuelven en torno al equipo, como es lógico», apuntó JIM.

El técnico elogió el trabajo de su equipo. «Sabíamos que el Mirandés es un equipo muy ofensivo que mira siempre la portería rival. Han tenido sus ocasiones pero también las hemos tenido nosotros y se llevan el punto. No me gusta hablar de los árbitros pero tampoco estaba el partido para añadir siete minutos. El Zaragoza no ha perdido tiempo para ese descuento», lamentó el técnico.

Además, JIM no creía que su equipo necesitara perder tiempo porque consideró que había controlado la situación. «No era necesario porque en esas idas y vueltas había un saque de banda, una falta... El Mirandés nos ha hecho peligro en algunas transiciones que nos hemos quedado descolgados pero hoy la lectura es diferente con el empate, de la manera que se produce y con la dinámica que llevamos», explicó.

El Zaragoza se mete en puesto de descenso. «Ya no se trata de la situación, el tema es la racha que llevamos de no perder, pero la parte negativa es que no ganamos y con la mala suerte de que en los dos últimos partidos lo hemos tenido muy cerca», indicó el preparador, añadiendo que su trabajo es recuperar al equipo anímicamente. «El futbolista sabe que en cuatro días hay que levantarnos y prestar toda la atención al próximo partido», dijo JIM.