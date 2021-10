El Zaragoza CFF no abandona su inercia negativa y en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao B, un rival directo en la Liga Reto Iberdrola, encajó una severa derrota, la tercera consecutiva, tras desplomarse en la segunda mitad. Al descanso se llegó con tablas en el marcador, con la diana de Nachula igualando el gol rojiblanco, pero después el equipo de Víctor Búrdalo fue muy inferior, sobre todo en el tramo final, y encajó otros tres tantos más para sellar una derrota que lo aleja de la zona noble del Grupo Norte tras las 7 primeras jornadas.

El Athletic no puso las cosas fáciles desde el inicio. El filial bilbaíno ha sumado todos sus puntos en Lezama y mostró su peligro desde el comienzo del partido. El primer gol llegó en el 6 por medio de Sara Ortega. El Zaragoza CFF no dejó de intentarlo y no tardó en reponerse por medio de una llegada de Rachael Nachula, en torno al cuarto de hora. Su disparo acabó en el larguero. Tras este primer aviso, Nachula empató para las zaragozanas con un disparo cruzado tras un buen pase de Haley Berg. Así, se estrena esta temporada como goleadora. Veinte minutos y la igualada, 1-1, volvía al marcador en las instalaciones de Lezama.

No obstante, no se desanimó el conjunto bilbaíno, que consiguió crear una nueva ocasión a través de un disparo lejano. De forma efectiva, la portera Elena Casao logró atrapar el esférico. Después de un intenso ritmo en el campo, bilbaínas y zaragozanas calmaron su juego y ofrecieron una posesión más alterna entre ellas. Se vieron opciones en ambas áreas, pero no hubo más acercamientos en la recta final de la primera parte.

Peor en la segunda parte

Tras el descanso, los compases iniciales de la segunda parte fueron para el filial bilbaíno que logró adelantarse poco antes de los diez primeros minutos con un gol de Mariana Cerro. Con este marcador en contra y mayor presencia local en el campo, Víctor Búrdalo hizo algunos cambios en el ecuador de la segunda parte, con el fin de lograr una reacción visitante y volver a Zaragoza con mejores sensaciones. Entraron al terreno de juego Teresa Rey y Elena Valej por Sara Balma y Francesca Soro.

A pesar de intentar revertir la situación, las vascas marcaron el tercer tanto después de realizar un contragolpe efectivo que dejaba un marcador favorable al Athletic Club B. El equipo aragonés no dio respuesta y se le marchó el partido con el 3-1 bilbaíno firmado por Nerea Benito. Con vista a no dejarse nada en la recámara, el Zaragoza CFF agotó sus últimos cambios para dar aire fresco al equipo, en una tarde bastante desacertada para las aragonesas. Entró Cara Curtin por Andrea en el 75 y posteriormente, Marta Valero y Mubanga por Ketis y Haley.

Tercera derrota seguida

Pero el Athletic no perdonó y supo aprovechar sus ocasiones hasta el final. Ya en el descuento, las locales remataron el encuentro con un gol de Amezaga tras un saque de esquina. Así llegó el definitivo 4-1. El Athletic Club de Bilbao B logró otra sólida victoria en Lezama para seguir con sus buenos números como local, mientras el Zaragoza CFF suma su tercera derrota consecutiva en Liga y demuestra una preocupante caída de resultados en las últimas semanas.

Ficha técnica

Athletic Club: Astralaga, Landaluce, Clara Pinedo, Jone Amezaga, Elexpuru, Maite Zubieta, Marian Artero, Sara Ortega, Leire Eguia (Nerea Benito, m.58), Ruiz de Mendoza (Ana Urzaiqui, m.82) y Cerro (Amaia Iribarren, m.77).

Zaragoza CFF: Casao, Irene Rodríguez, Soro (Elena Valej, min.63), Fuertes, Annelie Leitner; Ketis (Marta Valero, m. 83), Curtin, Sara Balma (Rey, min. 63), Haley Berg (Mubanga, min. 83); Álvarez (Cara Curtin, min.75) y Nachula.

Goles: 1-0, m.6: Sara Ortega. 1-1, m.19: Nachula. 2-1, m.53: Mariana Cerro. 3-1, m.77: Nerea Benito, 4-1, m.90: Amezaga.

Árbitro: Ingrid Pardo (C. Vasco). Amonestó a la jugadora visitante Elena Casao (min. 29) y a la local Jone Amezaga en el min 90.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Liga en el Grupo Norte de Reto Iberdrola y disputado en las instalaciones deportivas de Lezama (Bilbao).