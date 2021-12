Orgullo minero el que demostró el Utrillas, que cayó eliminado con honores de la Copa del Rey a manos de un Valencia que, aunque tuvo el control del partido, no consiguió apabullar en ningún momento al equipo dirigido por Pitu Lerga.

La primera ocasión en La Vega fue para los locales con un intento de vaselina ante un adelantado Jaume Domenech, pero el balón no cogió puerta. El Utrillas saltó bien plantado al campo y el Valencia no encontraba la manera de generar peligro ante el gran despliegue táctico y físico de los turolenses. Aunque poco a poco los ches amasaban más la posesión del balón y fueron mejorando sus sensaciones, aunque sin crear ocasiones de gol.

Pero la primera que tuvieron fue dentro. Una pérdida del Utrillas originó un buen contraataque por banda derecha que terminó en un centro que Maxi Gómez dejó pasar con maestría y Marcos André remachó a gol. El tanto, lejos de apagar el ánimo de los mineros, espoleó al equipo, que vivió sus mejores minutos en el último tramo del primer acto.

A base de llegadas por banda y córners, que la grada celebraba casi como goles, intentó igualar el Utrillas el partido, pero no tuvo éxito. El duelo llegó al descanso con 0-1 y la eliminatoria viva.

A los cinco minutos de la reanudación se produjo la jugada decisiva del choque. El árbitro decretó penalti por mano de un defensor del Utrillas. Cherysev tomó la responsabilidad de lanzarlo pero Lainez, gran encuentro el suyo, le adivinó la intención. Sin embargo Musah fue el más listo de la clase y consiguió cazar el rechace para hacer el segundo.

Este gol sí que hizo mella en las ilusiones de los mineros y, sumado al cansancio físico, provocó que el Valencia jugara más cómodo.

Las paradas de Lainez sostuvieron en esos momentos al Utrillas, que, a pesar de no rendirse, no encontraba la forma de robarle el balón a los ches. Donde no pudo llegar el arquero fue a un lanzamiento de falta magistral de Koba que entró por toda la escuadra.

Fue entonces cuando la afición de La Vega comprendió que su equipo le necesitaba y animó ya sin descanso a sus futbolistas. Pitu Lerga agotó todos los cambios para que la mayoría de sus pupilos pudiera tener minutos. Utrillas fue una fiesta hasta que el árbitro indicó el final del encuentro, momento en que el campo se puso en pie para despedir a sus gladiadores, que correspondieron al apoyo recibido dando una vuelta de honor que quedará grabada en la mente de muchos y que cerró una jornada que nunca se olvidara en el pueblo minero.