Uno de los hombres más felices este domingo en la línea de meta era Hamid Ben Daoud, que igualó el récord de España con tiempo de 2:06:35, el mismo que hizo el año pasado Ayad Lamdassem también en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

“Estoy muy contento por haber mejorado mi marca personal, era mi objetivo. He estado luchando y he dado todo hasta el final. He dio con el segundo grupo aguantando todo lo que podía”, confesó a los micrófonos de À Punt.

“Estoy muy orgulloso, y encantado de volver a Valencia, es un placer. Aquí empecé mi carrera como maratoniano en 2017 y cada año he ido progresando, creciendo y mejorando mi marca personal. Estoy muy contento, no tengo palabras”, destacó el atleta, que llegó a los 14 años a Algeciras metido en los bajos de un camión.

Después de aquello, y tras establecerse en un centro de menores de Bilbao, comenzó su carrera en el atletismo debutando en el mundo del maratón en Valencia en 2017. Por eso, en la meta, no dejaba de pensar “en mi familia, la gente que ha estado detrás de mí todo este tiempo, mi entrenador, mi fisio… para sacar lo mejor de mí. Estoy muy agradecido. Para mí estar aquí es un honor”, destacó Hamid Ben Daoud.

Una cita espectacular

Para el atleta de origen marroquí “volver a correr con esta gente es algo espectacular, con la gente en la calle animando y demás. Es verdad que hacía viento pero hay que luchar siempre hasta el ultimo momento”.

Por último, esta gran marca de 2:06:35 con la que igualó el récord de España se la quiso dedicar “a la organización primero y a toda la gente de Valencia, y a los que han salido a animar a la calle. También al padre de un amigo mío que falleció el lunes. Quiero darle las gracias a él y a mi familia, a mis amigos...” concluyó.