El Fútbol Emotion consiguió tres puntos muy valiosos en el pabellón Siglo XXI contra el Jaén Paraíso Interior (2-1). El partido fue muy igualado y, de hecho, comenzó por delante el conjunto visitante. La victoria tras el parón, con remontada incluida, es un chute de adrenalina para el conjunto zaragozano de cara a la recta final de la temporada. Suma 17 puntos y continúa con su mejoría.

Comenzó el choque con igualdad en pista en los primeros minutos y sin ocasiones claras para ninguno de los conjuntos. Tras estos instantes de tanteo, el Jaén Paraíso Interior tuvo algunas ocasiones que el Fútbol Emotion Zaragoza defendió de forma oportuna. Sin embargo, en el minuto 6 Attos consiguió hizo el 0-1. El conjunto zaragozano no conseguía llegar con claridad a la portería rival. Óscar Villanueva tuvo la ocasión más clara justo en el ecuador de la primera parte, cuando disparó y no acertó por poco en la portería. Los siguientes compases estuvieron marcados por las faltas. Ambos equipos acumularon cinco cuando todavía quedaban tres minutos de juego. Sin embargo no hubo peligrosidad.

Así, al fin llegó el gol de Bruno Iacovino. Con Henrique fuera de la portería, él y Retamar tuvieron tiempo para combinar y poner las tablas. Con este resultado se llegó al descanso. Tras pasar por los vestuarios, el Fútbol Emotion salió con las pilas cargadas y tuvo varias oportunidades. Cuando el Jaén trataba de sacar el balón jugando en corto, Piqueras estuvo muy atento y consiguió cortar un balón. Al primer toque lo coló dentro de la portería de Henrique y le dio la vuelta al marcador.

La intensidad subió un punto desde el tanto zaragozano y los visitantes tuvieron su oportunidad. Iván Bernad logró parar el primer disparo y después la defensa impidió que el rechace entrase. De esta manera, el resultado se mantuvo y para crear algo más de peligro en ataque Jorge Palos mandó entrar a Dani Álvarez en alguna rotación. Siguiente parada, el miércoles contra el Movistar Inter.

Ficha técnica:

Fútbol Emotion: Iván Bernad, Carlos García, Adri Ortego, Sergio Barona, Óscar –cinco inicial-. También jugaron Dani Álvarez, Richi Felipe, Francho Bosque, Bruno Iacovino, Claudino, Piqueras y Retamar.

Jaén: Henrique, Antonio, Alan Brandi, Míchel, César -cinco inicial-. También jugaron Álex, Carlitos, Mancha, Attos, Jorge, Petry y Dani M.

Goles: 0-1, m.6: Attos. 1-1, m.19: Bruno Iacovino. 2-1, m.29: Piqueras.

Tarjetas: Amarillas a los locales Piqueras, Iván Bernad, Retamar, Richi Felipe; y a los visitantes Jorge Santos, Míchel, Carlitos, César.