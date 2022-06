El Fútbol Emotion Zaragoza desciende a Segunda División tras perder 3-2 contra el Palma Futsal a domicilio. La derrota en el partido crucial y la victoria del Betis ante un Manzanares Quesos Hidalgo (6-5) que no se jugaba nada condenan a un descenso que el Sala 10 no vivía desde la temporada 07-08, subiendo al curso siguiente y, con las diferentes denominaciones, permaneciendo en la élite 13 años consecutivos. La campaña próxima estará en Segunda. A pesar de la buena segunda parte de la temporada, el conjunto zaragozano no logra la permanencia y jugará el próximo curso en la categoría de plata.

El partido comenzó con igualdad y sin acercamientos peligrosos por parte de ninguno de los conjuntos. Aunque Jorge Palos buscaba superioridad en ataque jugando con Dani Álvarez en el saque, no llegaban las oportunidades. La primera ocasión del encuentro fue para Marlon, de los locales, pero acabó en las manos de Iván Bernad sin demasiada complicación para el portero aragonés. Piqueras tuvo la oportunidad de adelantar al equipo en el marcador nada más pasado el ecuador de la primera mitad. Pero su disparo lejano se marchó fuera. Lo mismo le pasó a Higor en un mano a mano que tuvo contra Dani Álvarez. Claudino tuvo también una buena oportunidad de adelantar al conjunto zaragozano en el marcador. Tablas al descanso Sin embargo, tres minutos antes del descanso, Higor consiguió marcar el primer tanto del encuentro, para el Palma Futsal. El partido siguió igualado y pocos segundos antes de acabar la primera mitad Piqueras consiguió marcar el primer gol del Fútbol Emotion y poner las tablas en el luminoso. 😞 Nos duele muchísimo que un equipo descienda y más cuando es un histórico como el @ADSala10.



🙌🏻 Ojalá este pasillo en vuestro honor se repita pronto para recibiros en la categoría que merecéis estar.#Jornada30#PalmaFutsalvsFútbolEmotion#GOPalma#PalmaFutsal2022 pic.twitter.com/yEKgW3a4h5 — Palma Futsal (@PalmaFutsal) 4 de junio de 2022 Tras la pausa del descanso, el juego se retomó de nuevo con un juego muy parejo por parte de ambos conjuntos. El equipo zaragozano lo seguía intentando, pero por el contrario fue Higor el encargado de hacer el segundo gol de los locales, que se ponían por delante. A falta de tres minutos para el final Adri Ortego salió de portero-jugador. Tomaz en ese momento consiguió el tercer gol de los locales y aumentó distancias en el luminoso. Con el juego de cinco, el equipo se volcó al ataque y Juanqui logró recortar distancias. A pesar de intentar darle la vuelta al marcador hasta el último segundo, con varias ocasiones que pudieron materializarse, el conjunto visitante no logró sacar los tres puntos a domicilio y esto, sumado a la victoria del Real Betis, supuso el descenso de categoría para el equipo aragonés. Ficha técnica Fútbol Emotion Zaragoza: Iván Bernad, Piqueras, Adri Ortego, Barona, Óscar Villanueva –cinco inicial-, Dani Álvarez, Juanqui, Claudino, Richi Felipe, Bruno Iacovino, Retamar y Carlos García. Palma Futsal: Barrón, Nunes, Tomaz, Eloy Rojas, Higor -cinco inicial-, Chaginha, Mancuso, Marlon, Fabio, Neguinho, Cainan y Gordillo. Goles: 1-0, m.17: Higor. 1-1, m.20: Piqueras. 2-1, m.28: Higor. 3-1, m.37: Tomaz. 3-2, m.39: Juanqui. Árbitros: Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador. Incidencias: Partido disputado en el Palau Municipal d'Sports de Son Moix (Palma de Mallorca).