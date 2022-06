Sufriendo hasta el final, teniendo que empatar el tanto del Penya Esplugues, pero el Sala Zaragoza consiguió su objetivo. Puntuó (1-1) en el último partido de Liga y seguirá en la élite del fútbol sala femenino una temporada más. De esta forma el equipo zaragozano ha evitado seguir el mismo camino que el Fútbol Emotion Zaragoza, Huesca B, Ejea, Zaragoza CFF, Azulejos Moncayo o Levitec Huesca, que han perdido la categoría en una temporada aciaga para el deporte de élite en la región. El Sala Zaragoza, el Casademont Zaragoza y el Scorpio71 son los equipos zaragozanos que resisten en la máxima categoría.

No fue sencillo y no pudo respirar hasta el final el equipo aragonés. Al Sala Zaragoza le bastaba con puntuar, con su rival tres puntos por detrás en la clasificación y marcando la línea de la salvación, mientras que el conjunto catalán necesitaba la victoria para poder aferrarse a la categoría. Así que lo primero era no equivocarse y ambos conjuntos protagonizaron una primera parte tratando de no conceder pérdidas en los pases, con pocas ocasiones de gol y menor acierto. Todo quedaba abierto para el segundo acto.

Ahí se mantuvo el equilibrio, con ocasiones de gol para ambos equipos. Golpeó primero el Penya Esplugues por medio de Celia Catá en un saque de esquina en el minuto 28. El reloj empezaba entonces a correr en contra del equipo aragonés, que tuvo también que saber jugar con sus nervios. El tiempo avanzaba y las aragonesas no encontraban la manera de batir a la portera rival.

Incluso pudo sentenciar el conjunto catalán en una clara ocasión a la contra de Pilar Ribes o en un remate posterior de nuevo de Celia Catá que se estrelló en el larguero. No se asustó más de la cuenta el equipo aragonés, que siguió buscando el gol del empate tanto en combinaciones como mediante el robo con la presión alta. Lo consiguió a siete minutos del final en una de esas acciones de presión alta que culminó María Moreno en acción individual. Con la necesidad apremiando, el Penya Esplugues optó por portera jugadora pero el Sala Zaragoza aguantó bien las últimas acometidas de su rival y consiguió quedarse en la élite.