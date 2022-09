Por primera vez desde el año 2010, cuando se celebró la primera edición del Gran Premio de Aragón de MotoGP, el Mundial de motociclismo no parará en Alcañiz. Dentro de la rotación planteada por Dorna, empresa organizadora del campeonato, entre los circuitos de España y Portugal, en 2023 le tocaba el turno a Motorland y, aunque desde el Ejecutivo aragonés no se descartaba hace escasamente un par de semanas que hubiese carrera, finalmente no será así.

El calendario provisional de 2023 mantiene los circuitos de Cataluña (Montmeló), Ricardo Tormo (Cheste) y Portimao (al sur de Portugal) y suma el de Jerez. A cambio uno tenía que salir y en esta edición será Motorland. De todos modos, el circuito tiene firmado un contrato multianual con Dorna y se espera que retorne al calendario en 2024. La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.