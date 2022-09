Parecía que el 2023 sería uno de los años en los que Motorland descansaría y en el que no iba a disfrutar del Mundial de MotoGP, pero desde las administraciones han dejado abierta una rendija para que Alcañiz acoja de nuevo la próxima temporada las carreras. "No está descartada la posibilidad de que haya Gran Premio de Aragón el año que viene", afirmó Pilar Molinero durante su visita al trazado aragonés este domingo. "En el acuerdo con Dorna están previstos tres eventos, pero también hay opción de en los años que no se preveía, como en 2023, poder negociarlo, aunque es pronto para saberlo. Lo que está claro es que Motorland estaría preparado", añadió la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

El acuerdo del que habla molinero es el contrato que se estableció con Dorna, la empresa que organiza el Mundial, porque el que hasta 2026, Motorland se garantizaba al menos celebrar tres Grandes Premios de Aragón. La responsable del IAF aseguró que es "pronto" para hacer balances, pero que la asistencia está siendo "satisfactoria". "El regreso de Márquez ha supuesto un tirón y la evolución de la última semana ha sido buena", señaló Molinero, que anunció que darán al final de la mañana las cifras de asistencia del fin de semana. La que también se pasó por Motorland fue Mayte Pérez, consejera de presidencia del Gobierno de Aragón, que destacó la excepcionalidad del evento. "No es un año más, es el año. El año de la vuelta a la ansiada normalidad y el fin de las restricciones", valoró Pérez. "La asistencia está siendo buena y el tiempo está acompañando, así que está saliendo todo redondo", afirmó satisfecha. La consejera quiso recalcar la importancia de Motorland para Teruel. "El impacto que tiene el circuito casi no hace falta ni decirlo. La población del Bajo Aragón se cuadruplica estos días. El proyecto nació pensando en grande y esa ambición proyecta a la provincia y pone en el mapa a Teruel y a Aragón", subrayó Pérez, que destacó que la inversión que se hace "no solo se rentabiliza en septiembre, sino que lo hace durante todo el año". "Las administraciones tenemos que impulsar estos proyectos tractores, en torno a los que pueden establecerse muchos otros más. Debemos intentar explotar las potencialidades y los recursos endógenos para crear proyectos estratégicos que tiren de nuestra economía y que generan oportunidades y futuro para esta provincia", terminó Pérez.