"Va a ser todo un sueño"

La felicidad invadió este lunes Fuentes de Ebro tras conocer que el Osasuna será el rival que visitará el Nuevo San Miguel el próximo 12 o 13 de noviembre. El sorteo, celebrado en Las Rozas, guardaba dentro a equipos como el Atlético de Madrid o el Villarreal, dos de los más deseados, pero el destino quiso que el duelo fuera contra los rojilllos. «Nos tocara el rival que nos tocara iba a ser un sueño. Recibimos en casa al Osasuna y lo vamos a disfrutar», valora el técnico del equipo, Iván Ballestero.

Fuentes será una fiesta y quieren vivir el día más importante en los 57 años de historia como tal. Todavía más si cabe tras perder el partido por el ascenso a Tercera RFEF ante La Almunia el verano pasado. "Muchas veces hemos rozado el ascenso. La plantilla es prácticamente la misma desde hace tres años. Después de muchas lágrimas recogemos por fin un premio que queremos luchar y disfrutar", matiza Ballestero.

Por otro lado, Adrián Garín, capitán del Fuentes, entra en los aspectos más tácticos del juego y sabe que no dispondrán mucho del balón. "El juego combinado es nuestra mejor baza, pero contra un Primera no creo que tengamos mucho el balón. Se asume que ellos van a dominar el partido", dice el mediocentro, que cree que las claves estarán en saber achicar huecos en defensa. "Nos tocará cerrar espacios por dentro. Si es en nuestro campo será más sencillo y si fuese en otro más grande se complicaría más", analiza Garín.

El míster sigue en la misma línea y destaca que no van a renunciar a su filosofía sea el rival que sea. "Somos conscientes de la diferencia de nivel que hay. La plantilla es muy joven y me permite jugar con intensidad un gran tramo del encuentro. Al final te venga un Primera o quien te venga tenemos que hacer lo mismo, porque no sabemos hacer otra cosa y es lo que nos ha traído hasta aquí", explica.

El único problema para Ballestero es que tendrá que estrujarse la cabeza para alinear a sus pupilos. Si fuera por él, jugarían los 22, ya que es un partido con el que han soñado todos los jugadores del Fuentes desde que son pequeños. "Evidentemente van a participar los 16 que pueden. Esa es la decisión más dolorosa de todas. Es una responsabilidad para el cuerpo técnico e intentaremos preparar el partido con los jugadores que consideremos que están en mejor forma. Habrá otros que desgraciadamente no podrán participar", relata el técnico.

Y es que Garín, nacido y criado en Fuentes, sabe que este encuentro se quedará para siempre grabado en su memoria. "No queremos que se enrarezca el ambiente, porque al final nosotros somos el Fuentes, un equipo humilde de sexta categoría. Es el día más importante de nuestra carrera futbolística y un acontecimiento súper bonito para la historia del pueblo", recalca el capitán.

Finalmente, el club aragonés tiene previsto reformar el Nuevo San Miguel. «El año pasado, varios entrenadores pusieron problemas para venir a algunos campos de categoría inferior. La Federación endureció la norma y las exigencias en cuanto a la luz son importantes. El Ayuntamiento está por la labor y ya hay alguna partida presupuestaria para poder acondicionar el campo. También creo que tiene gran influencia lo que diga Osasuna. Tenemos unas instalaciones humildes, pero modernas. Tendrían que venir a Fuentes», acaba el técnico.