Cuando un equipo pierde un partido, el entrenador pasa por un periodo de reflexión en el que intenta entender por qué su equipo no ha sido capaz de plasmar sobre el césped lo ensayado durante la semana. El discurso filosófico de un entrenador de fútbol en una conversación junto a un grupo de periodistas está dando la vuelta al mundo en las últimas horas.

El exfutbolista del Real Zaragoza, Gaby Milito, sacó su lado más filosófico para recordar la importancia de pensar en el conjunto antes que en lo individual. "No hay nada peor que echarle la culpa a los demás. Es lo que muchas veces la mayoría de los seres humanos hacen o hacemos", afirmó el actual entrenador de Argentinos Juniors de la Primera División de Argentina.

Encontrar o no el culpable del resultado negativo del encuentro se antoja complicado, aunque Milito admitió que primero hay que mirar al banquillo antes de culpar de la situación a los protagonistas en el verde. "Yo primero me miro al espejo porque es muy fácil echarle la culpa a los jugadores cuando se pierde", reflexionó.

Para el antiguo central, que pasó por el Real Zaragoza desde la temporada 2003-04 hasta la 2007-2008 cuando fichó por el FC Barcelona, lo más importante es la actitud que muestre su equipo durante los noventa minutos. "El día que vea que el equipo no se entrega y que los jugadores no se esfuercen como a mí me gusten será el momento en el que podré meterme con los futbolistas", explicó.

Sin embargo, existen situaciones adversas en las que el preparador tiene que dar un paso atrás en su discurso habitual para admitir que se ha equivocado. "Cuando yo veo que el equipo no juega bien, pero los futbolistas dan el máximo siento que la culpa es mía por las decisiones que tomé en el planteamiento táctico. Por tanto, levanto la mano en el vestuario y afirmo que la cagué yo", concluyó Milito. Puedes ver la entrevista completa al entrenador argentino en el siguiente enlace.