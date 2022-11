Nadie puede con el Schär Colores

El Schär Colores Zaragoza está cuajando una temporada perfecta. El equipo dirigido por Adrián Floría ha alcanzado la pulcritud ganando los nueve partidos que ha disputado en el grupo B de la División de Honor Plata femenina e imponiendo con puño de hierro su dominio en la clasificación adjudicándose el liderato. "El vestuario está muy bien. Hemos trabajado la unión del grupo, ya que partíamos con la premisa de hacer un buen año, pero en ningún momento habíamos pensado llegar a estas condiciones", admite el técnico, que señala que "las chicas están trabajando a tope y con muchísima confianza".

Asimismo, Floría considera que "hemos cogido las ideas de juego muy bien desde el principio. Llevamos nueve partidos sabiendo que tenemos que tener una defensa muy férrea y un juego a la contra muy rápido". Aunque también el técnico constata que "hemos tenido algunas bajas durante la temporada, pero nos hemos sobrepuesto a ello. Creo que ha sido más fuerte el poder del grupo que las grandes individualidades. Además, en la portería, tanto María como Elena están haciendo muy buenos porcentajes", explica el entrenador.

En la misma línea sigue Alba Rubio, capitana del equipo, que recalca como clave su buena forma física unido a la clase que atesoran las jugadoras. "Cada vez estamos mejor gracias al trabajo de Adrián y de Toño Cartón, el segundo entrenador con el que hacemos gimnasio. Lo notamos en que tenemos muy buena forma física. En defensa es donde mejor lo estamos haciendo y nos da la tranquilidad de atacar más cómodamente. También creo que tenemos mucha calidad individual", remarca Rubio.

No obstante, todos los equipos tienen una pata que cojea, incluso cuando ganas todo como es el caso del Schär. Como capitana, Rubio conoce todos los detalles del equipo y desde su visión interna cree que "en ataque nos falta un poco porque nos desmadramos bastante y se nos va la cabeza. Estamos esforzándonos por entender la táctica que nos ofrecen los entrenadores. También intentamos jugar con más calma", recalca la capitana.

Igualmente, Floría considera que "nos queda pillar conceptos en ataque, pero todavía nos quedan 17 jornadas" y que en "en defensa estamos haciendo muy buenos partidos, aunque a veces tenemos que dejar de perder balones tontamente".

Por otro lado, Nicxon Clabel está que se sale. La jovencísima jugadora de 17 años suma hasta 59 dianas ligueras y sus tantos ayudan a que el Schär mantenga una media de 31,4 goles por encuentro, la máxima de la categoría. "Es una pasada de jugadora, parece que sea una veterana. Todo el mundo espera mucho de ella en el futuro y estoy seguro que de aquí a unos años la veremos jugando en la máxima categoría. Hay un aspecto que es muy interesante, que es que todo el mundo ve lo que aporta en ataque, ya que son las estadísticas que se ven, pero en defensa es una de las mejores de la Liga", dice Floría.

Cabe destacar que las rachas acaban para bien y para mal, aunque el técnico no cree que sea una tragedia el día que llegue la primera derrota. "No creo que vaya a ser muy negativo. Somos un equipo que vamos primeras y hay que tener los pies en el suelo y ver que el objetivo es ganar el siguiente partido y no pensar en fases de ascenso. Cualquiera puede ganarte", matiza el entrenador del Schär.

Tanto Floría como Alba quieren tener los pies en el suelo y desean terminar "entre los dos primeros que nos permitirían acceder a los playoffs. Aun así, el objetivo que manejamos es quedar primeras, aunque hay equipos como San Adrián o Anaitasuna que no lo pondrán fácil", acaba Rubio.