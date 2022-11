Apenas dos meses después de la última edición, la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos prepara ya su trigesimosegunda edición, que ya tiene fecha: el sábado 17 de junio de 2023. La organización comunicará próximamente los plazos para la inscripción, aunque ya hay algunos grupos que tienen plaza directa por diferentes circunstancias. La cicloturista más importante de España vuelve así a sus fechas habituales, después de dos años en los que ha tenido que moverse a septiembre.

Son los participantes con 15 o más ediciones completadas de la Quebrantahuesos, los participantes que, durante la inscripción de 2022, no obtuvieron plaza en la Quebrantahuesos y se apuntaron a la Treparriscos, los participantes que, tras el aplazamiento de la QH en junio, mantuvieron su plaza para septiembre, los que se inscribieron y completaron las tres marchas del desafío Pirineos No Limits 2022, los participantes de Madrid 7 picos 2022 y los participantes que sufrieron un accidente durante la edición de 2022 y fueron trasladados al hospital. Estos colectivos tendrán del 28 de noviembre al 12 de diciembre para completar su inscripción. Aquellos que, tras el aplazamiento de junio a septiembre de 2022, ya eligieron la inscripción para 2023 no deberán inscribirse de nuevo.