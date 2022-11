Tanto el Full Energía Zaragoza como el Sala 10 han jugado este sábado la jornada 11 en la Segunda División de fútbol sala. El Full Energía ha logrado un empate en casa del Barça Atlétic y ya merodea por la zona de playoff de ascenso en la séptima posición. El conjunto de Rodríguez ha salido muy concentrado al choque y prueba de ello fue el 0-2 que ostentaron en los dos primeros minutos del partido, obra de Juan Muniesa. Además, otro tanto de Chaparro dejó el 0-3 al descanso. En la segunda mitad ha subido la intensidad de los locales y Nico hizo el 1-3 y, en el 28, Nano Modrego fue expulsado por doble amonestación. El Full Energía Zaragoza ha aguantado la inferioridad sin encajar ningún tanto hasta que llegó Campàs y ha anotado dos goles, estableciendo el 3-3 final.

Por otro lado, el Sala 10 no ha podido darle una alegría a su afición en el Siglo XXI. Su derrota ante el O Parrulo Ferrol, que va segundo, se ha saldado con un 0-3. El Sala ha comenzado perdiendo por este mismo resultado la primera parte y en la segunda y pese a su insistencia, no ha convertido ninguna de las numerosas ocasiones con las que ha contado el conjunto blanquillo, que ha gozado de algún larguero y varias jugadas y disparos que pudieron acabar perfectamente en gol. El O Parrulo Ferrol no ha exigido mucho al Sala 10 en defensa y se ha marchado ganando de Zaragoza. Con este marcador, los aragoneses caen a la sexta posición con 17 puntos, a dos del playoff.