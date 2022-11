El derbi aragonés entre el Teruel y el Ebro ha ocupado todas las miradas en la jornada 12 de Segunda RFEF. Finalmente, fue el Teruel el que se ha llevado el choque entre estos dos conjuntos aragoneses que atraviesan dinámicas muy distintas. El Teruel ostentaba hasta hace dos jornadas el liderato y el Ebro sigue buscando oxígeno en el revuelto mar que supone el grupo 3 de Segunda RFEF. No obstante, el conjunto de Bravo no ha dispuesto de un encuentro sencillo, pues el Ebro ha llegado con toco al partido entre conocidos que se ha resuelto en los últimos diez minutos tras un centro que ha rebotado en la defensa del Ebro y que Emaná ha aprovechado para hacer una potente chilena en el área que dio el triunfo a los turolenses. Los de Raúl Jardiel han planteado un partido muy físico y defensivo, en el que por poco no han logrado sumar un valioso punto.

Por otro lado, pero también en el grupo 3, el Deportivo Aragón se ha llevado los tres puntos tras vencer al Saguntino, que antes del encuentro sumaba los mismos puntos (15) que el filial zaragozano. El choque ha arrancado muy disputado con un Saguntino que ha destacado por su enorme poderío físico y un Aragón que ha controlado el balón. Durante el primer tiempo, Isaiah y Naranjo han tenido ocasiones que se han marchado fuera por muy poco. En la segunda mitad, los de Larraz se han volcado en el área rival y Marcos Cuenca ha seguido avisando. Posteriormente y en un córner, Saturday ha hecho el primero y único tanto del partido tras un espléndido cabezazo que ha llegado al fondo de la red. El marcador no se ha movido hasta el final y de hecho, el conjunto zaragozano ha tenido varias ocasiones a la contra muy importantes en las que no ha sentenciado el choque, ya fuera por fallos propios, por la zaga visitante o por Lavín, el guardameta visitante, que ha firmado un gran encuentro. En los últimos instantes el Aragón se ha hecho fuerte y ha logrado mantener la ventaja y sumar tres puntos ante un rival directo. En el grupo 2, el Brea ha hecho la épica y ha vencido en Piedrabuena, su campo, al Tudelano en un encuentro en el que el gol de Pepo en el 50 ha sido suficiente para sumar tres complicados puntos. El partido ha estado claramente condicionado por la expulsión de Serrano en el minuto dos y de Fernández en el 60. Y es que pese al buen aguante del Tudelano, los de Dani Martínez han sido más ofensivos y gozaron de las primeras ocasiones del choque. Ya en la segunda mitad, el Brea ha salido al campo consciente de que no se les podía este partido. Al poco tiempo Pepo ha marcado y la locura se ha desatado en Brea. A partir de aquí el juego se ha trabado, ha aparecido el balón parado y el Brea ha sabido llevar los compases del choque y competir en los minutos finales. El triunfo le ha sabido a gloria al pueblo de 1.500 habitantes.