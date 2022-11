El Zaragoza CFF no ha podido vencer al Getafe (1-2) en un choque en el que la primera parte fue decisiva para el resultado final. El equipo madrileño ha tenido su primera ocasión con un disparo lejano de Lara a los 2 minutos; y apenas tres minutos después un centro envenenado en el costado izquierdo ha acabado con gol en propia puerta de Nora. El equipo zaragozano ha intentado revertir el mal comienzo tratando de tener posesiones largas de balón. El Getafe ha hecho bien su papel e impidió que estas circulaciones fueran profundas.

La primera ocasión para las aragonesas llegó a los 20 minutos del choque cuando Balma disparó a puerta. Asimismo, el Getafe ha aprovechado una indecisión defensiva en la zaga local que casi ha acabado con el segundo gol de las visitantes a los 25 minutos, aunque por suerte la delantera getafense no ha conseguido materializar la jugada. A los cinco minutos, el Getafe se ha vuelto a adelantar nuevamente con un centro al segundo palo que fue rematado por Recio. No obstante, las zaragozanas no han rendido y han marcado un gol psicológico tras un penalti que ha materializado Sara Ismael.

La segunda parte ha arrancado con mucha mayor igualdad y con una mejor salida del equipo del cierzo. El problema ha llegado cuando los minutos pasaban y el gol seguía sin entrar. Además, el Getafe se ha cerrado en defensa y el Zaragoza CFF se ha visto obligado a tirar desde lejos. En el 91, un córner ha obligado a la portera visitante a hacer una gran parada y en el 94 Nachula ha estrellado su último disparo en el travesaño. Con todo esto, las de Samu Luna no han podido llegar al empate.

Ficha técnica:

Zaragoza CFF: Elena Casao, Nora, Lana, Michelle Romero, Teresa, Sara Ismael (Gloria, 80), Cristina Beltrán, Sara Balma, Leyre (Nachula, 68), Rández (Marta, 80) y Curtin.

CD Getafe: Marquez. Totana, Peñalver, Manbolamo, Albalat (Bustos, 87), Labrador, García, Avalos (Gamero, 67), Delgado (Rocío, 76), Fernández, Lara (Prieto, 87).

Goles: 0-1, min: 5: Nora (p.p.). 0-2, min: 30: Recio. 1-2, min. 45: Sara Balma.

Árbitro: Denise Daiana Alvarado. Amonestó a las locales Curtin y Beltrán y a las visitantes Totana, Lorena y expulsó a Prieto en el 95.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 de Liga del Grupo Norte de Segunda RFEF.