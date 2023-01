Este miércoles se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza la final de la Superliga de Primavera de League of Legends (LOL), el videojuego más popular de España, que se disputará el próximo 1 de abril en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Hasta 2.000 personas podrán disfrutar de este evento de proyección internacional, que solamente en la final del año pasado en Madrid, registró 400.000 espectadores online y generó un volumen de negocio de 34 millones de euros en España. Las entradas se podrán se pueden adquirir desde este jueves, a las 21.30 horas, a través de la plataforma Koobin.

Asimismo, en la presentación del acto han comparecido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; la concejala de Deportes, Cristina García y el CEO de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), Jordi Soler. García ha tomado en primer lugar la palabra y ha destacado el gran crecimiento de la competición en el mundo de los videojuegos. “Zaragoza ha apostado por la industria de los eSports, concretamente con la Superliga de LOL, porque en primer lugar la LVP es uno de los principales operadores a nivel mundial de competiciones de videojuegos y la mayor organización de eSports en lengua hispana. También tiene presencia en más de 30 países y cerró el 2022 con más de 25,8 millones de espectadores únicos acumulados. Si hablamos en concreto del volumen de negocio de la industria del videojuego, en España pasamos los 1.700 millones por año”, ha matizado la concejala, que ha añadido que “somos pioneros de la creación de dos escuelas de eSports en la ciudad, que han formado a más de 170 jóvenes. Se potencian valores como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la estrategia y el saber controlar la frustración. Es fundamental dotar de recursos a nuestros jóvenes para concienciar y dar herramientas para hacer un buen uso de las nuevas tecnologías”.

Por otro lado, el CEO de LVP, Jordi Soler, ha querido explicar en qué consiste su empresa y cómo están potenciando las nuevas tecnologías. “Somos un organizador de torneos de videojuegos y llevamos más de 12 años trabajando a nivel internacional. Nos dedicamos a realizar competiciones y torneos tanto a nivel profesional como amateur. Los videojuegos forman parte del entretenimiento de muchas personas menores de 50 años y aquí vamos a ver una competición profesional de LOL, juego de referencia a nivel de eSports”, ha señalado Soler que ha advertido que “tenemos 10 equipos en Primera División y en Segunda que compiten de forma regular para ser los mejores de España. Son 20 empresas con jugadores que viven de esto y que su trabajo en el día a día es ser los mejores en su profesión. Ellos lucharán en Zaragoza por ser los campeones de la Liga de Primavera, que junto con la de Verano componen esta competición. Queremos que el 1 de abril disfruten de una experiencia con un montón de actividades que arrancaremos desde las 11 de la mañana y terminaremos con la final que será sobre las 18.00 horas”.

El último en tomar la palabra ha sido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que ha puesto en valor el trabajo de los jugadores profesionales y se ha declarado como un amante de los videojuegos. “Esta final no habría tenido la misma explicación si habláramos de cine o música. Esto es exactamente lo mismo en el mundo de los eSports. Los videojuegos tienen un recorrido en los próximos años que sinceramente creo que va a ser espectacular. Hay un amplísimo margen para seguir creyendo en este tipo de eventos que van a ser una parte fundamental del ocio del futuro de nuestra sociedad. No solamente para gente joven, sino para gente de 30, 40 o 50 años. Además, juegan mucho rato. El número de horas va incrementándose y creemos que Zaragoza puede ser una ciudad de referencia en el mundo de los videojuegos. El año pasado apostamos por la final de EA SPORTS FIFA 22 y en este por LOL. Siempre lo he dicho, soy fan de los videojuegos. Jugaba cuando era crío y juego ahora y creía que había ese nicho de marcado para apostar por Zaragoza en el mundo de los videojuegos”, ha finalizado.

Un sector profesionalizado y en auge

La temporada regular finalizará el 9 de marzo con la disputa de la jornada 18 y a continuación se disputarán las eliminatorias del playoff para conocer los dos equipos que competirán por el título en la gran final de Zaragoza el 1 de abril. No obstante, en la Superliga de LOL participan los diez mejores equipos de España: Heretics (actual campeón), Giants, Movistar Riders, UCAM Tokiers, Finetwork KOI, BISONS ECLUB, Barça eSports, Fnatic TQ, Guasones y Rebels Gaming. Todos ellos son clubes totalmente profesionalizados, con jugadores titulares, suplentes, entrenador y una estructura deportiva y empresarial. La industria de los eSports ha experimentado un enorme auge en los últimos años, hasta generar en 2022 un volumen de negocio de 34 millones de euros en España. Esta cifra se refiere solo al sector de los deportes electrónicos, puesto que la cifra asciende a 1.747 millones en el conjunto de la industria del videojuego. En España han 2,9 millones de aficionados a los eSports y 820 profesionales, de los que 265 son jugadores profesionales. A nivel mundial, según la consultora Newzoo, la audiencia de los videojuegos alcanzó los 921 millones de personas y un impacto económico de 1.384 millones de euros.

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP), de Grup Mediapro, es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en lengua hispana. A través de sus sedes de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y México, LVP tiene presencia en más de 30 países. Organiza las competiciones nacionales más prestigiosas, como la Superliga en España o la Liga Master Flow en Argentina, y grandes torneos internacionales.