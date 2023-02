Muchos son los reconocimientos que ha recibido Teresa Perales a lo largo de su extraordinaria carrera, pero pocos han sido tan especiales como el que ha podido vivir este martes en Zaragoza, su ciudad. La nadadora ha sido la protagonista de la presentación de una escultura en su honor que ya se puede visitar en el parque que lleva su nombre en la ciudad aragonesa.

"Me siento tremendamente afortunada. Cuando me propusieron hacer una estatua quise agradecerle a todos el cariño que he recibido de todo el mundo", confesó una emocionada Perales. La escultura, realizada por el artista valenciano Javier Molina, ha sido financiada por Visa, de la que la aragonesa es embajadora. "Teresa es el claro ejemplo de esfuerzo, trabajo y dedicación. Representa todos los valores que queremos potenciar", dijeron los representantes de la compañía tecnológica.

Perales valoró doblemente el homenaje por estar todavía en activo. "!No sé cuánta gente puede decir que tiene una estatua dedicada! Es un orgullo poder verla estando todavía viva", bromeó la deportista, que ha participado activamente en la construcción de la figura: "La escultura tiene una parte muy especial para mí, la primera medalla que gané representando a España en 1998. La gané siendo una cría en el Mundial", recordó la aragonesa.

En el acto estuvo presente Jorge Azcón, alcalde de la capital aragonesa, que afirmó que Teresa Perales " ha llevado el nombre de Zaragoza por toda Europa y todo el mundo y ejemplifica los valores con los que se identifica la ciudad. Además, acompañando a la ganadora de 27 medallas paralímpicas y primera deportista paralímpica en ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, estuvo otra leyenda del deporte español como Saúl Craviotto.