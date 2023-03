Diego Hernández, jugador del Juvenil B del Hernán Cortés de Zaragoza, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Clínico tras ser operado debido a la gravedad del golpe que sufrió jugando un partido de Liga. El jugador de 17 años está actualmente en observación, pero los últimos informes médicos catalogan su estado como grave. Hernández tenía el intestino perforado y daños severos en hígado y riñón al recibir un rodillazo involuntario en las costillas.

El suceso tuvo lugar el sábado 25 de marzo en un partido contra el Alfajarín, cuando ya estaba todo decidido. El equipo de Diego ganaba por 0-9 cuando fue a despejar un balón aéreo al mismo tiempo que su portero, que no le vio y ambos chocaron ocasionando el grave accidente.

"El jugador iba de espaldas y el portero de frente, el impacto fue brutal. Recibió las rodillas en los riñones y los puños en la cabeza y cayó al suelo de golpe. Se levantó un poco mareado, pero salió del campo por su propio pie y al salir del vestuario se empezó a encontrar mal", explica Javier Abad, director deportivo del Hernán Cortés.

El partido pertenecía al grupo 3 de la Segunda Juvenil y terminó con una goleada de 1-13 en el campo San Miguel de Alfajarín. Diego colaboró en la victoria de su equipo marcando el primer gol del encuentro y acabó siendo baja, dejando al Hernán Cortés con un jugador menos, ya que los rojiblancos habían agotado todos los cambios.

Diego Hernández fue trasladado inmediatamente a la Clínica Montecanal, donde deben acudir los jugadores tras un incidente en un partido. Después de varias pruebas médicas y un TAC se decidió trasladar al juvenil al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa por precaución, donde el análisis de su estado fue mas exhaustivo y decidieron intervenirlo quirúrgicamente debido a la gravedad de la situación. Según los informes médicos la operación ha sido exitosa y los órganos han podido ser reconstruidos, por lo que aparentemente no será necesario realizar un trasplante, pero no se descarta.

"Es una jugada absolutamente fortuita que no te la esperas y no deseas que pase nunca en un campo de fútbol. Se ha rozado la tragedia, de momento sigue grave pero estable y pensamos que si no se hubiera cambiado de hospital el chico podría no haberlo contado", comenta afectado Javier Abad.

Desde el club han querido mostrar su apoyo al jugador con un mensaje en redes sociales acompañado del hashtag #AnimoDiego."Estamos muy tocados, sentimos impotencia ante estas cosas porque no estamos preparados. Sabemos que pueden pasar porque se juegan 30-40 partidos en el club cada semana, pero estamos acostumbrados a alguna rotura de brazo o de muñeca, algún esguince o una cicatriz, pero nunca te esperas esto.", apunta el director deportivo del Hernán Cortés.