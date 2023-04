Max Verstappen ha ejercido de campeón y se ha anotado su segunda victoria de la temporada en un accidentado Gran Premio de Australia. El piloto de Red Bull, a pesar de una mala salida en la que ha perdido la posición con los dos Mercedes y después de salir airoso de tres banderas rojas en 58 vueltas, ha logrado imponer su ley en Melbourne, por delante de Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso, que ha firmado su tercer podio consecutivo con Aston Martin. Carlos Sainz se ha tocado con el asturiano en la segunda resalida, en un desenlace rocambolesco y ha terminado sancionado con 5" y en 12ª posición. Después de la espectacular batalla en Albert Park, el Mundial, que ahora afronta un parón de tres semanas por la cancelación del GP de China y volverá a finales de abril en Baku.

Se esperaba una salida 'movida' en Australia y ha habido sorpresa a las primeras de cambio. Verstappen, que arrancaba en pole por segunda vez esta temporada, se ha visto superado por los dos Mercedes, tras una fantástica maniobra de George Russell, que se ha puesto al frente de la carrera. Charles Leclerc, muy agresivo, intentaba escalar desde la séptima posición de parrilla cuando se ha visto estorbado por Alonso, ha sufrido un impacto lateral de Lance Stroll y se ha ido a la grava. El monegasco ha tenido que retirarse mientras que su compañero Carlos Sainz, con un inteligente planteamiento de salida, había aprovechado la confusión para ganarle la posición a Fernando y situarse cuarto.

Tras unos minutos en régimen de safety car virtual, la carrera se ha reanudado con Russell por delante de Hamilton, Verstappen, Sainz y Alonso. Pero entonces ha sucedido el segundo 'golpe de teatro'. Un accidente de Alex Albon, que se ha estrellado con el Williams en la sexta vuelta, ha provocado inicialmente otro coche de seguridad virtual. Ferrari ha llamado a Sainz y Mercedes a Russell y justo en su 'pit stop', los comisarios han detenido la carrera con bandera roja para retirar los restos del accidente de Albon y reparar los daños en las barreras de protección. ¡Noooo! ha gritado Carlos, relegado a la undécima posición en la resalida, mientras Russell bajaba a la séptima y Hamilton 'heredaba' el liderato por delante de Verstappen y Alonso. El Mercedes, en llamas.

El heptacampeón se ha mantenido al frente en la nueva arrancada, pero ha aguantado poco. Tras doce vueltas Verstappen le ha lanzado un ataque fulminante, adelantándole por el exterior sin que Hamilton tuviera ninguna opción de defenderse.

Max Verstappen y su brutal adelantamiento a Hamilton... ¡Por el exterior! 😳 — DAZN España (@DAZN_ES) 2 de abril de 2023

Mientras Max ponía rápidamente tierra de por medio con sus rivales, Alonso empezaba a acechar a Lewis y Sainz y Russell seguían su particular remontada. El de Mercedes presionaba para volver a la zona delantera cuando su W14 ha empezado a arder, presumiblemente por un fallo de motor que dejaba fuera de combate a otro de los teóricos favoritos en Melbourne. La gran actuación de Russell ha tenido sin duda un inmerecido final. "Cuando no es tu día, no es tu día", ha escrito el inglés en sus redes.

Checo Pérez, eliminado de la batalla anticipadamente tras su accidente en la clasificación del sábado, ha iniciado el gran premio desde el pit lane y sin hacer demasiado 'ruido', esquivando todos los incidentes que han ocurrido delante, ha conseguido situarse en el 'top 10' a mitad de carrera y ya era séptimo a falta de 15 vueltas a golpe de vuelta rápida.

Sainz ha sorprendido a Gasly con una sensacional adelantamiento que le ha permitido recuperar la cuarta posición, tratando de dar 'caza' a Alonso. El asturiano , por su parte, rodaba a poco más de 1 segundo de Hamilton, gestionando neumáticos para tener su oportunidad al final. Mientras, Verstappen ampliaba su ventaja por encima de los 10 segundos, pero detrás de él se libraba una intensa batalla por el podio, con cinco pilotos en un 'pañuelo'.

La carrera se ha estabilizado durante unas vueltas, mientras en el muro de Mercedes intentaban aplacar a Hamilton para que conservase gomas, previniéndole sobre la estrategia de Alonso. Verstappen, sin ninguna presión, ha bloqueado las ruedas delanteras y se ha ido a la hierba y aunque ha podido salvar la situación de peligro.

Final de 'infarto'

Un accidente de Kevin Magnussen (Haas) en el tramo final del gran premio ha inundado la pista de restos del monoplaza. Dirección de carrera ha vuelto a optar por mostrar bandera roja, dando paso a una carrera reducida a solo dos vueltas, una de las más breve de la historia, con un desenlace de alta tensión.

Todos a 'cuchillo' , con dos españoles entre los cuatro primeros en la resalida. Mejor imposible para el show. Pero lo que apuntaba a una carrera sprint de pura adrenalina ha deparado un lío monumental, con incidente de Alonso y Sainz. El madrileño ha arrancado mal, se ha encontrado a Fernando y no ha podido evitar el impacto. La locura ha continuado con varias salidas de pista y un aparatoso accidente de los Alpine que ha acabado con Gasly y Ocon en el muro y Stroll también fuera de combate.

El caos ha provocado una nueva bandera roja, la tercera, antes de completar el primer sector. Alonso protestaba por radio por un final que entrañaba tanto riesgo y pedía una aclaración de la normativa, recordando incluso el precedente de hace un año en Silverstone, mientras los comisarios de la FIA deliberaban qué hacer a continuación y cómo definir las posiciones en caso de no reanudarse nuevamente la acción en pista. Finalmente han decretado una última vuelta tras el coche de seguridad manteniendo el orden antes del incidente de Alonso y Sainz, por lo el gran premio ha concluído con Verstappen, Hamilton y Alonso en el podio. Sainz ha recibido una penalización de 5 segundos, muy severa en estas condiciones, que le ha hundido hasta la 12ª posición.