El segoviano Javi Guerra y la cántabra Irene Pelayo se coronaron este domingo en un Mann-Filter Maratón de Zaragoza CaixaBank de récord presidido por un ambiente excepcional en las calles de Zaragoza y un nivel deportivo de auténtico lujo.

Guerra fue la auténtica estrella de la jornada. Con una valiente estrategia de carrera, exhibió desde el primer kilómetro una frenética marcha hacia su cuarto título nacional de maratón. «He salido a un ritmo un poco kamikaze, pero me he sentido bien y quería demostrar lo que llevo en mis piernas. Lo he pagado un poco en los kilómetros finales, con el viento, pero muy feliz por volver a ganar el título diez años después del primero», comentó Javi Guerra, que se quedó al filo del récord de la prueba a pesar del cierzo: 2h,11:42.

El keniano Matthew Kiplagat fue el mejor de los atletas foráneos, con un meritorio tercer puesto, por detrás de unos intratables Javi Guerra y Álex Jiménez.

Completaron el podio del Campeonato de España Alejandro Jiménez, con un espectacular tiempo de 2h13:20, y el jacetano Alberto Puyuelo, doble campeón de la prueba. Mención especial merece el legendario campeón Reyes Estévez, cuarto en el Nacional en el que fue su estreno en los 42 kilómetros y 195 metros.

Por su parte, Irene Pelayo hizo historia. La cántabra se convirtió en la campeona nacional más veterana en una prueba olímpica de atletismo, con 43 años y 59 días, y con un gran tiempo a pesar del cierzo imperante: 2h,34:02. Todo un hito. «El ambiente de la ciudad ha sido increíble. Nunca había corrido en Zaragoza y la experiencia ha sido genial», destacó la veterana fondista, que sucede a Yesica Mas. El podio del Campeonato de España lo completaron Sonia Labrado (2h,50:09) y Laura Navarro (3:07:06). Mientras, el podio del Mann-Filter Maratón de Zaragoza CaixaBank difirió ligeramente, con Irene Lorenzo Picón (2h,46:30) situándose en segundo lugar, entre Irene Pelayo y Sonia Labrado.

La prueba también fue Campeonato de España Militar, con victorias para Luis Figueroa (2h,24:14) e Irene Lorenzo (2h,46:30).

10K de récord

Si el maratón ofreció atletismo de altos vuelos, el 10K no le fue a la zaga, con más de 4.300 corredores por las calles más céntricas de la capital aragonesa -nuevo récord de la prueba- y una lluvia de plusmarcas en este 10K homologado, uno de los más rápidos y el más bello de Zaragoza, azotada por el cierzo a lo largo de todo el recorrido.

Carlos Mayo no fallo. El león rugió y lo hizo bien alto. Venía a probarse y simplemente voló, firmando un gran crono en meta: 29:35. «Me he sentido muy bien y he disfrutado mucho de las calles de mi ciudad. Ahora sé que estoy preparado para asaltar el récord nacional de 10K de mi amigo Toni Abadía», declaró Mayo al llegar a meta. Ese ritmo de nuevo tope de la prueba fue inaccesible para Pablo Salaverría (30:39) y Ricard Pastó (31:01), que corroboraron sobre el asfalto el teórico favoritismo con el que llegaban a la prueba corta del Mann-Filter Maratón de Zaragoza CaixaBank. Gran actuación la de triatleta paralímpico e integrante del equipo CaixaBank, Nil Riudavets, que llegó el decimotercero con 32:47.

En cuanto a las féminas, Iraia Mendia confirmó el buen estado de forma que ya la había hecho brillar en toda la temporada invernal de cross. La joven atleta de Lazkao, con solo 20 años, voló por el centro de Zaragoza para triturar la plusmarca de la prueba en más de 2 minutos, con un registro de 34:03.

Ante la inconmensurable exhibición de Mendia, Cristina Espejo tuvo que conformarse con la segunda plaza, con un tiempo (35:15) que le sabe a victoria en su primera experiencia en el asfalto. La atleta local de Scorpio Isabel Linares logró una meritoria tercera posición, colándose en un podio con talento a raudales.