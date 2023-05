El 30 de abril de 2023 es un día que será recordado durante mucho tiempo en la ciudad de Teruel. A las doce del mediodía dio comienzo un partido que cambiaría la historia del club rojillo, que consiguió certificar el ascenso a Primera RFEF para la próxima temporada.

«Vivir el ascenso en Pinilla con el campo llenísimo y con los jugadores entregados y poder celebrarlo en la ciudad fue algo histórico, increíble y que todos recordaremos», argumenta el técnico del Teruel, Víctor Bravo, algo afónico por las celebraciones del título conseguido. «Ponerle el pañuelo al Torico fue un momento muy emotivo y que me gustó muchísimo porque es algo importante para la ciudad de Teruel. Fue un honor subir a ponerle el pañuelo y celebrarlo con toda la gente que nos ha estado apoyando», dice el entrenador zaragozano.

Bravo: «Ponerle el pañuelo al Torico fue un momento muy emotivo y que me gustó muchísimo»

Ramón Navarro también destaca la cantidad de público que el Teruel tuvo en su partido del domingo y, especialmente, en las celebraciones del título una vez entró la tarde en la capital mudéjar. «Están volcados con el equipo, es una comunión preciosa. Todo fue muy bonito, desde la llegada a Pinilla del equipo una hora y media antes del partido», manifiesta el presidente de la entidad. «Estamos felices, y el público y la ciudad también. Ahora mismo, todo es de color de rosa y estamos viviendo un momento histórico», añade el directivo. Bravo, por su parte, asegura que la forma en la que se dio la victoria del ascenso ante el Formentera (2-1) y la consecución del título de Segunda RFEF hizo todavía más épica la gesta turolense. «Estaba escrito que iba a ser así. El año pasado estuvimos muy cerca de lograrlo y la gente tenía muchas ganas, se merecía un ascenso como el que se vivió en Pinilla», explica.

La fiesta en la ciudad

El preparador considera que esta ilusión acumulada en los aficionados del Teruel quedó reflejada en el encuentro del domingo. «El campo estaba llenísimo y los jugadores se entregaron, saliendo a por la victoria y ganando el partido. Estuvimos sufriendo hasta el último segundo del partido y al final lo hicimos», recuerda Víctor Bravo. «Me alegro de que el ascenso no fuese en Ibiza por lo bonito que fue el día en Pinilla y en la Plaza del Torico. He vivido cosas bonitas pero no me imaginaba semejante afluencia de público», agrega Ramón Navarro, afirmando sentirse «muy desbordado porque fue muy bonito, sobre todo por la comunión que hay entre el equipo y los aficionados», expresa.

Para Bravo y Navarro, el hito acontecido no hubiera tenido cabida sin el grupo de jugadores que forman parte de una temporada del Teruel que quedará grabada en la historia del club con letras de oro. «Son grandes jugadores y también grandes personas, y lo que han conseguido es histórico para la ciudad de Teruel. Pueden estar orgullosos», dice el directivo. «Es un grupo excepcional de jugadores que sabe competir y trabajar, pero también son muy buenos cuando hay que pasárselo bien», expone el preparador rojillo.

Navarro: «El equipo seguirá en la misma línea y con esta base de la plantilla y del cuerpo técnico»

Aunque es pronto para pensar más allá, desde el Teruel tienen claro que la intención es mantener el bloque de jugadores de cara a la temporada que viene, en la que el equipo competirá en Primera RFEF. «Ya vamos haciendo algo respecto a la próxima temporada. Lo que está claro es que el equipo seguirá en la misma línea y con la misma base de jugadores y cuerpo técnico, siendo una continuación de lo que ya tenemos», indica Navarro. «Ante todo, debemos buscar que el proyecto tenga cuatro patas bien consolidadas. De ahí en adelante, veremos hasta dónde puede aspirar el Teruel», explica.