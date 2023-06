El Sala 10 conservará el bloque que le ha hecho alcanzar el playoff de ascenso a Primera División esta temporada de cara a tratar de subir a la máxima categoría del fútbol sala nacional el próximo curso. Así lo ha confirmado el técnico del conjunto zaragozano, Jorge Palos, en el acto de valoración de la pasada campaña celebrado este miércoles en el Siglo XXI.

«Hablé con todos los jugadores uno por uno hace una semana, cuando hicimos los últimos test físicos antes de acabar la temporada. Todos los jugadores están deseando no solo seguir, sino que empiece ya la temporada», indicó Palos sobre el hambre de los suyos de cara a una nueva campaña en la que el Sala 10 solamente lamentará, salvo sorpresa, las dos salidas ya anunciadas de David Yera y Marcos Forga. «Todos están a tope con el equipo. Ya sabemos como es el mercado y quizá venga un equipo la última semana de agosto, pero trataremos de que nadie se vaya. Todos los jugadores siempre tienen posibilidades de salir y ninguno ha dicho tal cosa, sino al revés: todos están deseando empezar», agregó el preparador.

Igualmente, para suplir las salidas de Yera y Forga, el club buscará en el mercado un perfil muy concreto de jugador, tal como confirmó el propio Jorge Palos. «Estamos buscando un jugador zurdo porque la baja de Yera nos deja con dos zurdos en la plantilla», manifestó. «Vamos en busca de un perfil muy específico para ciertas situaciones de juego que hemos podido echar de menos en el playoff», añadió, argumentando que el fichaje deseado será útil en «situaciones de portero-jugador y a balón parado. Es complicado encontrar lo perfecto, pero es lo que estamos buscando y, por suerte, solo es un jugador», dijo Palos.

Para el joven preparador, el Sala 10 no debería fijarse en si la nueva incorporación cuenta con experiencia o no en la categoría. «No miraremos el DNI. Nos fijaremos en lo deportivo y buscaremos también que sea buena persona, que es una cosa que hemos hecho bien este año y ha creado un grupo magnífico», incidió.

Las cuentas, saneadas

De igual modo, los presidentes del Sala 10 e InterSala 10, José Ramón Moreno y Concha Cameo, confirmaron que los equipos que militan en Segunda División de ambos clubs están al día en el apartado económico tras sus temporadas 2022-2023. «Hemos hecho algo que hacía tiempo que no se conseguía, que era cuadrar el presupuesto y que las cuentas salgan. En Primera División se estaba convirtiendo en una utopía. Este año lo hemos conseguido gracias a todos los apoyos que se han tenido y se van a tener», dijo el directivo. «Mantendremos el presupuesto de la temporada pasada, con 350.000 o 360.000 euros», confirmó el directivo.

«Llevamos muchas temporadas intentando llegar al final con la economía saneada para iniciar la siguiente. El equipo de Segunda División contará con un presupuesto de entre 35.000 y 40.000€ más o menos», indicó Cameo.