La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer esta semana los requisitos específicos que permitirán, o no, la inclusión de los clubs que jugarán la próxima campaña en Primera RFEF. Con el paso de dicha división a la condición de «categoría no profesional de nivel premium», afloraron una serie de necesidades que los miembros de la Liga deberán afrontar para participar en la edición 2023-2024 de Primera Federación, la tercera desde su creación en el curso 2021-2022.

Entre los requerimientos de la RFEF a los clubs se encuentra la obligación de contar con un terreno de juego de hierba natural, disponer de un estadio con una capacidad mínima de 4.000 espectadores y gradas perimetrales en todo el recinto o presentar un presupuesto mínimo de 1,5 millones de euros para el equipo, siempre que los ingresos recibidos de los derechos televisivos sean de un mínimo de 500.000€ de media entre los conjuntos que componen la categoría. Esta serie de exigencias, unidas a muchas otras, pueden llevar a pensar que los equipos aragoneses recién ascendidos, el Teruel y el Tarazona, sean capaces de afrontar con sus recursos y el tiempo restante hasta el comienzo de la competición, que arrancará el próximo fin de semana del 26 y el 27 de agosto. Nada más lejos de la realidad.

«A día de hoy, cumplimos con todo y podemos inscribirnos en Primera RFEF. Para la Sociedad Deportiva Tarazona, es muy importante haberlo conseguido y poder disfrutar de ello», explica Aniceto Navarro, presidente del conjunto turiasonense. Ramón Navarro, su homónimo en el Club Deportivo Teruel, asegura que «vamos a intentarlo y, si no pasa nada raro, nos podremos inscribir sin lugar a dudas».

El caso de la Sociedad Deportiva Tarazona puede resultar más complicado de entender que el de los turolenses por el estado del Municipal, el feudo del conjunto del Moncayo, que cuenta con un aforo máximo de 2.500 espectadores (850 asientos y 1.650 localidades de pie) y debe modificar el césped artificial de su estadio para transformarlo en un campo de hierba natural. «Se va a construir un campo para Primera RFEF en el que se cubrirá la falta de asientos con gradas supletorias en todo el contorno del campo del Municipal y cumpliremos con todas las normativas», expone su presidente. «Competiremos en un terreno de juego de césped natural de muy buenas condiciones y se dotará al estadio de mejoras en el graderío, vestuarios y todo lo necesario para estar a la altura de la competición», argumenta Navarro.

El Tarazona evita así desplazarse a otra localidad para la disputa de sus partidos en la división de bronce. «Era la vía más fácil para que todos los aficionados de Tarazona pudiesen asistir y llenar un campo de grandes dimensiones», señala Aniceto Navarro, orgulloso de recibir en Tarazona a equipos de la talla del Deportivo o la Ponferradina. «Queremos agradecer el paso al frente de las instituciones. Ha existido muy buena predisposición para que la SD Tarazona pudiese sacar adelante su sueño de competir en Primera RFEF», indica.

El Pinilla, hogar del CD Teruel, también será reformado, aunque los turolenses tienen encauzada la situación respecto a las exigencias de la Federación, que estrenaron iluminación en marzo del año pasado y acordaron hace apenas un mes, junto al ayuntamiento de la ciudad, reformar el estadio para adecuarlo a la nueva categoría. «Tenemos un césped espectacular y la iluminación está recién reformada. Todo cumple con la normativa», manifiesta Ramón Navarro. «Solamente nos falta cumplir con el número de asientos. En Pinilla, tenemos unos 2.200 por los 4.000 que se exigen, pero no es la prioridad de la Federación porque entienden que no se llenan si no es por algún evento extraordinario. Nos van a dar un plazo de un año para cubrir esas 4.000 butacas», argumenta el presidente turolense.

El apartado económico

Por otro lado, la RFEF indica que los clubs deberán presentar un presupuesto mínimo de 1.500.000 euros, eso sí, siempre que los ingresos por la cesión de los derechos de televisión sean de un mínimo de 500.000€ de media. Ramón Navarro expresa su preocupación por estas exigencias y advierte de que su cumplimiento supondrá una ardua tarea. «Cumplimos con todo, aunque el sacrificio para conseguir los avales es notorio», dice el directivo del Teruel.

«Sabemos de las grandes deudas que se van generando en el fútbol. Siempre hay inversores y Sociedades Anónimas Deportivas, algo que el CD Teruel será a corto plazo. Directivas como las nuestras responden por el club y avalan, pero los riesgos se engrandecen y no puede ser así», confirma.

Aniceto Navarro, por otro lado, manifiesta que «el balance de esta temporada ha sido positivo en lo deportivo y en lo económico. Eso es lo que nos hace tener fuerza y vigor para ser sostenibles y afrontar esta categoría de tanto nivel económico», dice. «Sin el apoyo de las instituciones no sería posible llevar a cabo un proyecto deportivo interesante y competitivo. Para ello, estamos manos a la obra», avisa.