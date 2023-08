La clasificación de la aragonesa Alba Bautista y de Polina Berezina para los Juegos Olímpicos de París, lograda ayer en los Campeonatos del Mundo de Valencia, permitirá a España contar con dos representantes en gimnasia rítmica individual por primera vez desde el año 2000, cuando Almudena Cid y Esther Domínguez participaron en los Juegos de Sídney.

Desde entonces, la propia Cid, que compitió en Atenas 2004 y Pekín 2008 (también lo había hecho en Atlanta-96), y Carolina Rodríguez, olímpica en Londres 2012 y Río 2016, habían ocupado sucesivamente la única plaza lograda por la rítmica española. En las ediciones de 1984, 1988, 1992, 1996 y 2000 hubo dos representantes españolas en los Juegos, el máximo permitido por país. En Barcelona-92 Carolina Pascual ganó la medalla de plata, único podio español de la rítmica individual, que se suma al oro del conjunto en Atlanta 1996 y la plata en Río 2016.

«Tenía claro que este era el objetivo y que este año era el decisivo. Llevamos trabajando juntas mucho tiempo y que nos hayamos clasificado las dos para los Juegos es increíble. Yo he pasado por los pelos, porque lo he hecho bastante mal, menos mal que lo hice bien ayer, pero así es la competición», dijo la turolense. Bautista, de 21 años, manifestó que el sueño era conseguir la plaza» y que lo consiguieron. «Han sido unos minutos terroríficos en los que estaba esperando si tenía el billete olímpico o no, pero España está que se sale ahora mismo», aseguró eufórica la gimnasta aragonesa.