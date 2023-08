Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, cesado temporalmente como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y su cuñada, mantienen por segundo día el encierro y la huelga de hambre en una iglesia de Motril (Granada) para pedir justicia para su hijo, suspendido de actividad por la FIFA tras la polémica del beso en la boca a la jugadora de la selección de fútbol Jenni Hermoso.

'El programa del verano' ha emitido en exclusiva las primeras declaraciones de Ángeles Béjar mientras se encuentra encerrada en la iglesia de Motril realizando una huelga de hambre. La mujer pide justicia para su hijo y también incide en que Jenni Hermoso diga la verdad.

La reportera detalla que el párraco de la iglesia no está a gusto en esta tesitura: "Lo hemos visto salir esta mañana a primera hora, no ha querido dar declaración alguna y no se le veía nada cómodo con la situación". Además, sobre la iglesia, la periodista apunta: "Pese al encerramiento, esta tarde hay programada una misa a las 20:00 horas".

La reportera del programa consigue hablar en exclusiva con Ángeles Béjar mientras ésta se encuentra encerrada en el interior de la iglesia. La madre de Luis Rubiales, al igual que las primas del presidenten, señalan a Jenni Hermoso: "Hola, quiero que esta chica diga la verdad". Tras esto, la mujer declaraba a la compañera: "Estoy bien, muchas gracias. Ya, por favor, quiero rezar".

La periodista pregunta de nuevo por su estado de salud después de haber visto a un médico a primera hora de la mañana acceder a la iglesia. Ángeles le aclara rápidamente: "Estoy bien, creo mucho en Dios y pido la verdad". Sin embargo, acto seguido la madre realiza una declaración que sorprende a la reportera: "Estaré hasta que mi cuerpo aguante, no me importa morir por la justicia porque mi hijo es una persona decente".

Para terminar, la madre de Luis Rubiales sentencia: "No es justo lo que están haciendo".