El Real Madrid llegará como líder en solitario a la cuarta jornada de la Liga, después de su victoria el viernes en Vigo y tras las derrotas del Valencia y el Rayo Vallecano, los otros dos equipos que habían ganado los dos primeros encuentros.

En Vallecas, en el duelo que cerraba la jornada, el Atlético se dio un festín al endosar un histórico 0-7 al conjunto local. El Barcelona, por su parte, se llevó el domingo la victoria de Villarreal en un partido de toma y daca (3-4).

Por la parte baja, se agravan los problemas del Sevilla, que sigue con su casillero a cero tras perder ante el Girona.

Las Palmas y Real Sociedad igualaron sin goles en un partido en el que las intervenciones de los guardametas Álvaro Valles y Álex Remiro resultaron decisivas para el marcador final, que deja a ambos equipos sin conocer la victoria en este comienzo de temporada.

El primer tiempo fue dominado ampliamente por el conjunto grancanario, con claras ocasiones pero sin premio, mientras que la Real Sociedad mejoró tras el descanso con los cambios que introdujo Imanol Alguacil, equilibrando el duelo y creando oportunidades que desbarató Valles.

Un nuevo gol del inglés Jude Bellingham, el cuarto en tres partidos, permite al Real Madrid seguir invicto en LaLiga después de derrotar por la mínima al Celta de Vigo, que disfrutó de numerosas ocasiones para adelantarse e incluso sobrevivió a un penalti errado por el brasileño Rodrygo.

El exfutbolista del Borussia Dortmund está demostrando que el equipo blanco no se equivocó al pagar más de cien millones de euros por su traspaso. En un partido gris del equipo de Carlo Ancelotti, Bellingham volvió a aparecer para tumbar a un Celta que mereció más, pero sigue sin ganar desde la llegada de Rafa Benítez.

Un gol en el tiempo añadido del brasileño Kaiky Fernandes premió con un punto al Almería al que le sirvió una reacción natural tras verse con el marcador en contra y frustró al Cádiz que disfrutó de numerosas ocasiones y que se quedó con un empate insuficiente.

Dos centrales acapararon el protagonismo en el área rival. Luis Hernández abrió el marcador para los locales y Kaiky igualó el choque en el minuto 94, dando así un punto al Almería, que disputó la segunda mitad en inferioridad numérica por la expulsión de otro central, Edgar.

El Granada consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse al Mallorca en el estadio de Los Cármenes por 3-2, en partido tercera jornada de la LaLiga EA Sports, gracias a los goles marcados por Miguel Rubio, en el minuto 12 de la primera mitad, Brian Zaragoza, en el comienzo del segundo tiempo, y el albanés Unzuni, en el 70, al transformar un penalti.

Abdón Prats, en el 38 del primer periodo, y Samu Costa, en el 88, lograron los del conjunto que entrena Javier Aguirre, que solo suma un punto después de tres partidos jugados.

El Girona confirmó este sábado que le tiene cogida la medida al Sevilla, tras superarle por 1-2, con lo que el conjunto catalán suma ya cuatro triunfos consecutivos ante el andaluz y, en esta ocasión, gracias a su eficacia en ataque ante un rival con poca fortuna hasta con el VAR, que le anuló en la segunda mitad un gol y también un penalti que en principio se habían concedido.

En la primera parte, un tanto del venezolano Yangel Herrera para los visitantes y otro del serbio Nemanja Gudel para los locales dejaron el empate al descanso, pero en la segunda Aleix García volvió a ver puerta para el Girona, lo que le deja con un gran arranque de temporada -dos triunfos y un empate-, todo lo contrario que el Sevilla, que se queda como el único de la categoría que aún no ha puntuado en las tres primeras jornadas.

El Barcelona se llevó el triunfo ante el Villarreal en su visita a La Cerámica por 3-4, en una locura de partido que fue toda una oda al fútbol ofensivo por parte de ambos equipos, que se vieron obligados a remontar, primero los locales para superar un 0-2 y luego los culés para levantar un 3-2.

No defraudó el partido, que fue un carrusel de ocasiones, y en el que destacó de nuevo el desparpajo de Yamine Lamal, que a sus 16 años fue el jugador más destacado de su equipo en un partido en el que el Villarreal no pudo romper su maldición con las visitas del Barceloma, ya que desde 2007 no es capaz de derrotarles en La Cerámica.

Un gol de espaldas de Nacho Vidal en el último minuto del tiempo de prolongación le dio el triunfo al Osasuna en Mestalla por 1-2, en un partido en el que los navarros se adelantaron de penalti, marcado por Aimar Oroz, en el primer tiempo y que el Valencia empató en un segundo acto, que dominaron por completo, por mediación de Hugo Duro.

El extraordinario tanto del exvalencianista dio una inesperada victoria al equipo navarro, que estuvo sometido por el Valencia en toda la segunda mitad, en la que le sostuvo Sergio Herrera con una gran actuación y que en su única ocasión del segundo acto se llevó los tres puntos en juego y frenó a un Valencia que había ganado en las dos primeras jornadas.

El Athletic remontó al Betis en San Mamés en un choque que ofreció una primera mitad de locura, un primer tiempo que abrieron los tantos del brasileño Willian José e Isco Alarcón volteados por dos penaltis transformados por Mikel Vesga, ambos cometidos sobre Nico Williams, y un tercer tanto de Gorka Guruzeta.

Tras la tempestad llegó la calma en una segunda mitad ya más sosegada y que aprovechó el joven Unai Gómez para cerrar el 4-2 final y la segunda victoria seguida de su equipo en las tres jornadas que se llevan disputadas. Después de las cuales el Athletic se encuentra en posiciones europeas, unas plazas continentales de las que sale el Betis tras la que ha sido su primera derrota del curso.

Con un penalti, indetectable al principio, descubierto por el VAR y transformado por Borja Mayoral en el tramo final del partido, a seis del noventa, el Getafe acabó con la sequía anotadora que le perseguía y logró, frente el Alavés, su primera victoria de la temporada.

Fue desde los once metros, en una acción que indignó al técnico visitante Luis García Plaza, como el partido dio un giro. Fue un manotazo del marroquí Abdel Abqar sobre Juanmi Latasa. El árbitro dio la razón al monitor y Mayoral no falló. Enterró el delantero, tranquilo en la ejecución, una racha negativa, sin gol, de 354 minutos, desde el minuto 89 de la penúltima jornada de la campaña pasada.

En un minuto y 47 segundos, Antoine Griezmann adelantó al Atlético de Madrid, que agrandó la diferencia al cuarto de hora con el 0-2 de Memphis Depay y que lo sentenció todo aún más sobrepasada la media hora con el 0-3 de Nahuel Molina para fulminar a toda velocidad y con una autoridad inusitada al Rayo. El equipo de Vallecas fue un despropósito defensivo desbordado y devorado por la pegada del bloque de Diego Simeone, disparada en los últimos 20 minutos hasta su mayor goleada visitante (0-7), con Morata, en dos ocasiones, Correa y Llorente cerrando la goleada.

Una noche rotunda y plácida en Vallecas. También inesperada. La efectividad lo marcó todo. El partido duró 34 minutos, si acaso menos, tal y como se desenvolvió el conjunto visitante casi cada vez que encaró a la zaga local y, a la vez, como se autodestruyó el Rayo en un primer tramo desastroso en torno a su portería. Desajustado, desconcentrado, blanco vulnerable, expuesto al daño inasumible que padeció, sin intuirlo, sin contrarrestarlo, sufrió su primer borrón de la temporada.