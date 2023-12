España- Croacia, el sábado 15 de junio en Berlín; España-Italia, el jueves 20 de junio en Gelsenkirchen y España-Albania, el lunes 24 en Düsseldorf. Esa es la difícil ruta que se le ha dibujado a la selección de Luis de la Fuente en el comienzo de la fase final de la Eurocopa tras el sorteo efectuado en Hamburgo.

Tal vez merezca la condición de ser el grupo de la muerte, aunque en la actual edición se clasifican para octavos los dos primeros más los cuatro mejores terceros. Coinciden el vigente campeón de la Liga de las Naciones (España), el vigente campeón de la Eurocopa (Italia) y el tercero del último Mundial (Croacia), más un primero de grupo que fue una de las revelaciones. (Albania).

Dificultades garantizadas

España tiene historiales favorables contra sus tres rivales, y eso debería ser un factor tranquilizante, aunque la capacidad competitiva de Croacia e Italia, conjuntos con oficio, garantizan dificultades al once rojo. Incluso Albania ha exhibido su progresión al terminar en primera posición en el grupo que compartía con la República Checa y Polonia, condenada al 'playoff': si supera los dos partidos ante Estonia y al vencedor del Gales-Finlandia, irá al grupo de Francia, Países Bajos (ya se enfrentaron en la liguilla y vuelven a coincidir) y Austria, igual de letal que el español. O el que forman Inglaterra, Serbia, Dinamarca y Eslovenia.

"Aquí no hay ningún regalo ni ninguna selección fácil, Nos sentimos fuertes, poderosos. A los rivales no les ha gustado nada que les toque España", valoró Luis de la Fuente, que no quiso pronunciarse sobre la renovación de su contrato. Alegó que lo primordial es "concentrarse" en la competición y en Croacia, en particular por ser el primer encuentro de la cita. "Si trabajamos bien, creo que podemos hacer cosas bonitas", añadió el seleccionador.

Distribución de los bombos:

1: Alemania, Portugal, Francia, España, Bélgica e Inglaterra.

2: Hungría, Turquía, Rumanía, Dinamarca, Albania y Austria

3: Países Bajos, Escocia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa

4 : Italia, Serbia y Suiza, junto a los ganadores de los "play-offs"

"Es el grupo más difícil posible, los tres partidos serán espectaculares", auguró su colega croata Zlatko Dalic, que no deseaba "subestimar a Albania, que estuvo muy bien en la fase de clasificación". Luka Modric, a los 38 años, es el emblema del mismo bloque que culminó tercero en Qatar.

Prórrogas y penaltis

Tiene nociones el cuerpo técnico español de sus adversarios por los recientes precedentes. Ante Albania jugó España un amistoso en marzo de 2022 a las órdenes de Luis Enrique (venció por 2-1, igual que en los anteriores ocho enfrentamientos). En las filas albanesas que comanda el exazulgrana Sylvinho hay tres futbolistas que militan en equipos españoles: Myrto Uzuni (Granada), Ivan Balliu (rayo Vallecano), catalán de Caldes de Malavella, y Keidi Bare (Espanyol).

Italia y Croacia fueron sus competidoras en la Liga de las Naciones del pasado verano, ya con De la Fuente, con triunfo sobre los transalpinos (2-1) y los balcánicos, por penaltis (5-4) tras el 0-0. También aparecieron en el camino de la última edición de la Eurocopa (2020): España derrotó a Croacia en un apoteósico encuentro de octavos de final (5-3 en la prórroga) y cayó en la semifinal frente a Italia por penaltis (2-4) tras el 1-1 de los 120 minutos), finalmente campeona por el procedimiento decisivo ante la anfitriona Inglaterra en el mismísimo Wembley.

🛤🇪🇸 Así será el camino de la @SEFutbol en fase de grupos de la #EURO2024.



🆚🇭🇷 15/6 ➡ Berlín

🆚🇮🇹 20/6 ➡ Gelsenkirchen

🆚🇦🇱 24/6 ➡ Düsseldorf#VamosEspaña pic.twitter.com/sLFkhyvwta — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 2, 2023

La anfitriona de 2024, Alemania, acogió con desazón el resultado del sorteo por el emparejamiento con Escocia (será el partido inaugural en el Estadio Olímpico de Berlín el 14 de junio a las 21 horas), Hungría y Suiza y las dudas que está generando el proyecto reconstructivo de Julian Nagelsmann, el exentrenador del Bayern. Un triunfo en cuarto partidos amistosos, unido a la segunda eliminación consecutiva en una fase de grupos del Mundial, atormenta al tricampeón de la Eurocopa. Un palmáres idéntico al de España, y que esperan alcanzar Italia y Francia. Inglaterra, otro de los favoritos, aún no lo ha estrenado.