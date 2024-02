Carlo Ancelotti compareció ante los micrófonos en la sala de prensa del Red Bull Arena, donde los blancos se medirán este martes (21:00 horas) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El italiano analizó la actualidad del equipo de cara al partido ante los alemanes: "Llegamos bien porque estamos en una buena racha, pasamos por un buen momento y el equipo está ilusionado y motivado con la Champions, que nos gusta mucho. Jugamos contra un rival potente y de calidad, un equipo que juega un fútbol de intensidad y tiene mucha calidad. Hay que plantear un partido completo, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, donde tenemos calidad".

Del Leipzig apuntó que "es muy fuerte en balón parado y Carvajal ha jugado muy bien de central. Tengo que pensar si quiero quitarlo. Me preocupa mucho este partido, porque hay que tener en cuenta que el Leipzig ha marcado 36 goles en transición. Tiene delanteros con mucha calidad y muy rápidos. Tienen cuatro delanteros que lo hacen muy bien en ese contexto".

Las lesiones

El Real Madrid llega a la mitad de temporada, cumpliendo 34 partidos en seis meses y con solo dos derrotas. El técnico comparó esta campaña con las anteriores: "No sé si es la mejor temporada, quizás como racha de resultados sí. Veo un equipo sólido, serio, motivado... Veo un buen ambiente, todos suman, nadie se queja. Estamos llegando a este momento bien pese a todas las dificultades gracias al carácter de los jugadores". Respecto a esas dificultades, en forma de lesiones, dejó claro que "nunca pensamos en los que no están, porque tenemos que pensar en los que están. Sin Bellingham hemos ganado cuatro partidos de cuatro. Los que lo han sustituido lo han hecho bien, sea Brahim o Joselu, que son jugadores distintos. Estas lesiones han sido una oportunidad para estar más motivados"

Precisamente de la motivación hablaba el italiano: "La motivación que tengo siempre es alta porque me gusta lo que hago y dónde lo hago. Me gusta la plantilla que tengo y los jugadores que dirijo. Regresa la Champions y para el madridismo es la competición más importante porque es donde hemos tenido más éxito. Vamos a luchar y a competir por ganarla". También se refirió a la motivación de jugadores veteranos como Kroos o Modric: "La motivación más grande para ellos no son los títulos ni el dinero, es jugar al fútbol y nada más. Les gusta mucho jugar al fútbol, lo hacen muy bien y son respetados por ello".

Carlo también explicó cómo ha adaptado a jugadores a posiciones desconocidas por ellos, sobre todo con la plaga de lesiones en defensa: "Convencer al jugador es muy importante, pero debes saber si lo puedes convencer. Cuando hablas con él sabes si él quiere o no jugar en esa posición. Todos saben que tenemos problemas y quieren ayudar. No voy a poner a un jugador en una posición en la que no está convencido de jugar. No voy a forzarle nunca". Además, tuvo palabras de elogio para Vinicius después del partido del pasado sábado: "Si Vinicius es capaz de jugar como contra el Girona, es un jugador que marca la diferencia por su continuidad. Siendo un jugador de calidad y que tiene mucha intensidad en su juego, lo que destaca es la continuidad. Porque puede hacer su juego durante los 90 minutos y hay muchos rivales que le aguantan en la primera parte, pero luego bajan el ritmo físico. Y él, sin embargo, sigue insistiendo".

Kroos y Vinicius

Preguntado por la posible renovación de Kroos y su participación en la Eurocopa de Alemania, ante un eventual regreso a la selección de Toni, Carletto declaró: "Para mi es difícil decir que es la mejor temporada de Kroos porque siempre ha mantenido el mismo porcentaje de acierto en el pase. Su calidad no ha cambiado en los diez últimos años, pero ahora está jugando en un equipo con mucha energía y su calidad en el manejo del tempo de juego le hace diferencial. Toni dentro de este grupo se encuentra muy bien. La decisión de Toni es suya y hay que respetarla. Para mi uno tiene que parar en lo más alto, pero debe elegir el momento justo. Para Kroos puede ser este año lo más alto o el que viene. Su rendimiento desde que empezó a jugar ha sido siempre el mismo, muy alto y muy continuo. Igual que un entrenador también debe parar en lo más alto. Kroos tiene el derecho de elegir lo que quiera. La Eurocopa es importante y jugarla con Alemania le puede venir bien. Respetamos su decisión, sea cual sea". Y terminó hablando del relevo generacional que vive la plantilla con él al mando: ·"Se está produciendo una transición natural en la plantilla y no tenemos que empujarla. Algunas leyendas han salido y otras se han quedado. La base del éxito de esta transición es la falta de ego de los veteranos que se han quedado y que ha permitido a los jóvenes adaptarse muy bien al vestuario y a este club".