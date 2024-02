El sueño de Champions de Alberto Doblaré

Su pasión por un equipo humilde como el Union Berlin terminó convirtiéndose en su trabajo. Alberto Doblaré es un zaragozano que se enamoró de este club alemán en el año 2010, cuando llegó a la capital alemana hasta 2015. A pesar de estar lejos, Alberto no dejó de interesarse por el Unión, y se creó una cuenta de Twitter en la que daba a conocer al equipo en español, hablando tanto de aspectos futbolísticos como de su historia. Esto llamó la atención del propio club, y terminaron haciendo oficial su cuenta en 2023, en la que ya suma más de 23.000 seguidores y se ha convertido en el responsable de comunicación del club, sirviendo de enlace con la afición española y latinoamericana.

Alberto cuenta cómo comenzó su amor hacia el Union Berlin: "En 2019 me planteé que si subía me iba a hacer una cuenta para dar a conocer al club en español, tanto para España como para Latinoamérica. Me di cuenta de que había muy poco contenido del Unión y era un club que daba mucho de sí, no solo en lo deportivo si no todo el contexto, es un equipo del antiguo este de Alemania, muy de barrio". Pero no fue hasta cuatro años después cuando pudo comenzar a trabajar con ellos: "Contacté con el club y sabían quién era yo, pero tampoco habían profundizado en lo que había hecho y en los seguidores que tenía y demás. Me reuní con ellos les comenté lo que creía que les podía aportar y al final se juntó un poco todo, que el equipo entró en Champions, que me vieron una persona que había vivido en Berlín y entendía la filosofía del club y en julio del 2023 empecé a trabajar para ellos", comenta Alberto.

El Unión Berlín se dio a conocer sobre todo gracias a su emotiva historia. Un club humilde del barrio berlinés de Köpenick consiguió en cuatro años pasar de Segunda División a disputar de manera consecutiva Conference League, Europa League y finalmente clasificarse para la Champions, en la que ha participado esta misma temporada en el grupo del Real Madrid: "Yo, como la mayoría de aficionados, cuando el equipo subió pensaba que iba ser un gran reto mantenerse un año en Bundesliga porque sigue siendo un equipo humilde. Pero ha sido un crecimiento enorme. De hecho hubo una foto que se hizo muy viral con las camisetas de los últimos cinco años, que se ve Segunda División, Primera, Conference… Entonces creo que ha sido una evolución muy buena que en parte me ha ayudado a darle más visibilidad al club", afirma el zaragozano.

Hace cinco años había menos de 20.000 socios, ahora hay 65.000

Aunque para Alberto el fútbol es un complemento más dentro de lo que significa este club para su gente: "Mi cuenta no funciona solo por lo deportivo, sino por el contexto que le doy de la ciudad, de la historia y demás. Cuando el equipo hace un desplazamiento, hago una ruta por la ciudad alemana que visitan, por lo que va un poco más allá de lo futbolístico. Al final si solo hablo del club no tiene el mismo encanto que darle todo el contexto que tiene con su parte histórica y la forma de entender el fútbol más enfocada al fútbol popular. En ese sentido, agradezco que pueda mantener la esencia de cómo gestionaba la cuenta antes de ser oficial", declara Alberto.

Porque el Union Berlin, a pesar de haberse codeado con los grandes de Europa, sigue siendo un club de su afición: "Hace cinco años había menos de 20.000 socios, ahora hay 65.000: “La experiencia de un partido en directo en el estadio del Union Berlin es una maravilla. Tres cuartos del estadio son gradas de pie, la gente entra dos horas antes para animar a los jugadores desde el calentamiento. Se queda después del partido más de media hora, ganen o pierdan, no se pita nunca a los jugadores, a todos se les llama Fußballgott que significa dios del fútbol en las presentaciones. Creo que más allá del resultado es un sentimiento de comunidad y que la gente se siente uno más del Unión porque al final el club pertenece a sus socios y eso hace que lo veas como la familia", confiesa Alberto Doblaré.

Realidades paralelas

Si se hace un poco de introspección y se observa la forma de vivir el fútbol en España, dista mucho de la realidad que viven en Alemania, donde para ellos en torno a su equipo giran muchas actividades más allá del propio partido: "Los jugadores cada cierto tiempo tienen reuniones con los socios, se hacen muchas más actividades que no están relacionadas con el fútbol. Por ejemplo, se hace una regata anual, la gente se une para hacer campañas y recaudar dinero para la gente sin techo del barrio... Creo que todo eso se ha perdido en España, la gente entra al fútbol a menos uno, se va en cuanto pitan el final y no se disfruta lo que es ir al estadio como una experiencia completa de día”, declara el zaragozano.

Los jugadores cada cierto tiempo tienen reuniones con los socios, se hacen muchas más actividades que no están relacionadas con el fútbol

Esta temporada el equipo pasó una mala racha de derrotas, teniendo que prescindir incluso de su técnico, Urs Fischer, leyenda del Union Berlin después de su meteórico ascenso en la élite: "Al final se llegó a un acuerdo entre las dos partes para que saliera, pero no fue una destitución como tal. Ha sido un ejemplo de respeto a todo el legado que había dejado en Berlín y el día que se fue se le hizo un homenaje tremendo, afirma Alberto. Pero a pesar de esta mala racha, el equipo se ha repuesto y este zaragozano con corazón berlinés confía en que el Union Berlin vuelva a demostrar por qué ha llegado tan lejos: "El objetivo es mantenernos tranquilos lo que queda de año y si se va viendo que se enlaza alguna victoria más y se puede pelear por Europa se intentará, pero desde luego después de todo lo que se ha sufrido en la primera vuelta quedarnos en mitad de tabla sería un buen final".

Conexión Berlín-Zaragoza

Además, gracias a un amigo que Alberto invitó a ver un partido al Alte Försterei sonaron los Héroes del Silencio en el estadio del Union Berlin, uniendo por unos minutos esta ciudad con Zaragoza: "Un amigo consiguió hablar con el DJ porque siempre en la previa ponen música rock y sonó Héroes del Silencio. Fue un día bastante chulo porque fue una sorpresa que me hicieron, imagínate estar en el estadio del Union Berlin y que suene ‘Entre dos tierras’, fue un momento de unión de Zaragoza y Berlín”.