Salma busca un trofeo más con la selección

España y Francia disputan este miércoles por la tarde (19.00 horas) la final de la Liga de las Naciones Femenina, que tendrá lugar en el estadio de La Cartuja en Sevilla. Las jugadoras de la selección buscarán levantar este trofeo en su primera edición, entre las que por supuesto se encuentra Salma Paralluelo. De lograrlo sería el quinto campeonato que la aragonesa consigue con La Roja, después de sumar un Europeo y un Mundial con la sub-17, otro Mundial con la sub-20 y el último con la absoluta el pasado año 2023 en Australia.

Han pasado menos de dos años desde que Salma anunciase que dejaba el atletismo para dedicarse en cuerpo y alma al fútbol, pero desde antes la zaragozana fue capaz de compaginarlos a la perfección y ya había inaugurado su palmarés. En el año 2018 logró dos títulos con la selección sub-17, un Europeo y un Mundial. Cuatro años más tarde, ya con la sub-20, conquistó el Mundial de Costa Rica en 2022 tan solo unos meses después de anunciar su retirada del atletismo.

Hasta que llegó 2023, año en el que la selección española femenina hizo historia al ganar a Inglaterra con un solitario gol de Olga Carmona, y alzarse como campeona del mundo por primera vez en su historia. En este campeonato la aragonesa también fue protagonista. Con dos goles decisivos en cuartos y semifinales, Salma Paralluelo fue reconocida como la mejor jugadora joven del Mundial.

A título individual, en 2019 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias a la deportista española menor de 18 años más destacada del año. En el 2022 estuvo nominada al Premio Puskas gracias a un golazo frente al Barça cuando esta aún jugaba en el Villarreal. En 2023 fue nominada al The Best, Golden Girl y Balón de Oro, en el que quedó tercera. Además, ese mismo año fue nombrada Hija Predilecta por el Ayuntamiento de Zaragoza y la revista Time la incluyó en su lista Time100 Next, como una de las personalidades mundiales emergentes del año.

CON SÓLO 20 AÑOS

Por lo que de conseguir llevarse la Nations League, Salma Paralluelo seguiría agrandando un palmarés impresionante con tan solo 20 años, que le ha llevado a ser reconocida como la tercera mejor jugadora del mundo este pasado año. Para el encuentro frente a Francia, se espera que Montse Tomé mantenga a las once titulares que disputaron el viernes las semifinales y que obtuvieron un resultado inmejorable tras derrotar a Países Bajos por 3-0. De manera que Salma volvería a salir de titular liderando el ataque español.

En el encuentro de semifinales del pasado viernes, La Cartuja registró su mejor entrada para ver a la selección femenina, con 21.856 espectadores. Mañana es probable que esa cifra se supere, ya que el encuentro coincide con el Día de Andalucía, festivo regional, por lo que todo aquel que quiera podrá asistir para apoyar a las nuestras en la consecución de otro hito, después de conseguir también el pase a unos Juegos Olímpicos por primera vez en su historia.