El Wanapix Sala 10 Zaragoza se coloca líder de Segunda

Ya lo avisó Jorge Palos en la previa del partido, la salida a Mengíbar iba a ser complicada y no se equivocaba. El Wanapix Sala 10 Zaragoza sufrió en tierras andaluzas para alargar su racha de victorias y colocarse como líder de la clasificación tras los resultados de la jornada, con el empate del Antequera (están empatados a 61 puntos). El cuadro aragonés llegó a dominar por 1-4 en el marcador, pero el Mengíbar apretó en los instantes finales y puso emoción al choque.

Tomi, en una de sus características acciones de pívot, obligó a Cristian a sacar su mejor versión para evitar el 0-1. Los locales no le temieron al Wanapix y Rosental obligó a Iván a aparecer e Ismael tuvo el 1-0 en el segundo palo, pero no llegó a tiempo. A las llegadas locales no tardó en responder el Wanapix. Alberto Inés no perdonó e inauguró el marcador con un zurdazo a falta de menos de veinte segundos para el descanso.

Saldría mejor a la segunda parte el cuadro local, pero los aragoneses tiraron de eficacia. Así llegó el 0-2, obra de Ortego tras conectar con el pívot. Respondió con celeridad el Mengíbar con un golazo de Ruano por la escuadra. El partido se puso de cara para el Wanapix cuando Richi Felipe hizo el 1-3 tras picarle el balón a Cristian y con el 1-4 obra de Tomi. Aún quedaban diez minutos por delante. El Mengíbar apretó hasta el 3-4.

OLEINNOVA MENGÍBAR: B Cristián, Ismael, Puerma, Karim y Benítez -cinco inicial- Colacha, Luque, Ruano, José Gómez, Rosental, Dani Martín, Tortu, Miguel.

WANAPIX SALA 10 ZARAGOZA: Iván, Richi, Alberto Inés, Rivera y Tomi -cinco inicial- Ortego, Óscar Villanueva, Mateo, Pablo Ibarra.

GOLES: 0-1, min. 20, Alberto Inés. 0-2, min. 24, Adri Ortego. 1-2, min. 25, Ruano. 1-3, min. 29, Richi Felipe. 1-4, min. 30, Tomi. 2-4, min. 33, Ismael. 3-4, min. 33, Karim.

ÁRBITROS: Quintero Carrión y Reig Mirallés.

INCIDENCIAS: Partido de la 25ª jornada de Segunda División de fútbol sala disputado en el pabellón Sebastián Moya Lorca de Mengíbar, en Jaén.