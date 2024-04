"El pirineísta conserva un aura especial por su respeto a la montaña"

Viajes y desierto. ¿De qué versará su charla en Ejea este miércoles?

Los desiertos siempre me han atraído. Los encuentros que pude hacer allí, las amistades que nacieron de estos viajes, siempre me alientan a volver a partir. Llevo 30 años yendo a Rum, Jordania, como guía con clientes y como aficionado con amigos. Seguimos explorando estas paredes esculpidas por la arena y el viento. Taghia, en el Atlas marroquí, es un pueblo a 2.000 metros rodeado de murallas de gran belleza. He pasado mucho tiempo allí desde 1994. Descubrí Mauritania este invierno y espero volver pronto a Hoggar, en Argelia.

Ha dicho que su motivación hacia el viaje deriva más al conocimiento de las personas que a la conquista de las cumbres.

Sin duda, si viajo es siempre hacia un universo más o menos vertical alimentado por una pasión que permanece intacta, pero lo que más me conmueve, más allá de las hermosas paredes que encuentro, es el encuentro. Me gusta capturar el alma de un lugar. Cuando eres extranjero tienes que contar con la bondad de lo desconocido.

Su campo base está en Pau y sus montañas son los Pirineos.

No paso mi tiempo viajando, sólo conozco unos pocos lugares en el mundo, vuelvo a menudo a Jordania o a Marruecos. Hay países que me gustaría descubrir o reencontrar, pero que hoy están martirizados por la violencia y la soberbia de los poderosos de este mundo. Sigo profundamente apegado a los Pirineos. También allí se trata de montañas habitadas. A mí no me atrae la altitud. Los glaciares, sí.

Christien, en plena acción. / CHRISTIEN RAVIER

De sus más de 200 aperturas, muchas están inscritas en Aragón.

Tengo un profundo apego a Aragón, siempre con emoción cruzo los Pirineos para dirigirme al sur. Descubrí Riglos, Montrebei y Ordesa con 17 años. Luego descubrí que tratar de domesticar estas montañas podría ser el juego de mi vida. Con el tiempo, en el corazón de esta naturaleza, conocí gente maravillosa. Un viaje a Aragón es inseparable del encuentro con amigos.

Dice que no le gustan las estaciones de esquí. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de unión entre Formigal y Astún por Canal Roya?

Sí, no me gustan las estaciones de esquí pero también reconozco su utilidad para permitir a la gente vivir y permanecer en su país. Pero hoy en día, cuando vemos estas cintas de nieve artificial en medio de campos de margaritas, sigue siendo un poco patético. Todos los centros turísticos de los Pirineos son deficitarios (excepto Andorra) y cuestan muchísimo dinero a la comunidad. Quienes están en el poder están bajo las órdenes de los financieros y el absurdo de un proyecto como el de Canal Roya es un claro ejemplo de ello.

¿Una apertura es como el arte, dejar en la historia una firma inmortal que nunca se borrará?

¿Un arte? Quizás para los ‘inútiles’, pero la vertiente artística llega ante todo a la naturaleza, a estos bosques atravesados, a estos prados, a estas montañas y a sus dibujos en su piedra.

Obviamente su apellido marca. ¿Cuál es la mayor herencia que recibió de su padre y de su tío?

Recibí la pasión como herencia, y lo que me impresiona de esta herencia es cómo se produjo la transmisión. No había ninguna dimensión deportiva en el acercamiento que Jean, mi padre, y Pierre, mi tío, tenían a la montaña. Es más una historia de instinto y motivación. Entonces, cuando éramos pequeños, mis primos y yo, nos llevaron… por instinto. Y deja recuerdos muy fuertes. Hoy, quizá más aún porque mi padre ya no está, soy sensible a esa audacia y a esa inteligencia que tuvieron para descubrir caminos tan bonitos en los Pirineos.

Además del legado de todas las vías que descubrieron y la admiración de la comunidad pirineísta, ¿que un ‘tresmil’ lleve su nombre es el mejor homenaje que pueden tener como montañeros?

Mi padre no hablaba mucho. Pierre, un poco más. Rápidamente comprendieron que se quedarían muy pequeños frente a la montaña. Humildad y discreción, si algo tuviera que sacar de su enseñanza es eso. Por eso, cuando nombramos una cumbre llamada Jean y Pierre Ravier, no se sentían preocupados.

¿Sigue vivo ese pirineísmo?

Si hay un espíritu del Pirineo es el que se nutre del propio Pirineo. Por los amantes de los Pirineos, pastores, escaladores, pescadores, excursionistas... pero para ser más precisos, es cierto que, por ejemplo, en los Alpes, los escaladores pirenaicos disfrutan de una especie de aura sorprendente. Quizás porque sabemos, por el momento, respetar nuestras montañas.

¿El actual escalador es menos aventurero y más competidor? ¿Se está perdiendo la esencia?

Hay tantas formas de escalar como escaladores, todos encuentran allí su placer. En cuanto a la competencia, para mí es un despropósito en el desarrollo del ser humano.

¿Qué es la ética para usted?

Es importante que todos puedan encontrar parques infantiles que se adapten a sus necesidades. En los Pirineos, creo que por el momento se ha conseguido, aunque algunas vías abiertas hoy parecen ferratas . A menudo me han llamado elitista, talibán, considerando que debe haber caminos para todos pero que no todos los caminos son para todos. No tenemos que construir carreteras sólo porque no tenemos las agallas para ir allí. Depende de nosotros darnos los medios para poder escalarlos mediante el progreso y la experiencia. Hay rutas magníficas que me gustaría hacer pero por el compromiso o el nivel técnico que encontramos allí no soy capaz de afrontarlas... y no estoy traumatizado por ello.

