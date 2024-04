El guerrero sigue en pie: Ezequiel Gurría volverá a pelear en julio

Cuando un boxeador termina una pelea no está para que le pongan una grabadora delante, sobre todo si ha perdido. Es mejor dejarle su tiempo, el que necesite, antes de volver a reclamarlo. Y más si ha salido derrotado del gran duelo de su carrera. El boxeo no es como otros deportes que dan otra oportunidad a los pocos días, otra cita que en un pispás borra la anterior; aquí se prepara un combate durante meses y luego se mastica durante otros tantos. Sobre todo si el que ha ganado es el otro. Y más aún si lo ha hecho por la mínima.

Desde que el pasado 5 de abril cayera a los puntos frente al sevillano Óscar ‘Toro’ Díaz en el pabellón Siglo XXI con título superwélter europeo en juego, Ezequiel Gurría ha preferido recluirse, sobre todo mentalmente. Unos días de desconexión por no decir aislamiento, otros en la playa y regreso a la rutina y a la preparación. El púgil zaragozano está de vuelta y con novedades: "Si todo encaja como debe, en julio vuelvo a pelear”.

Dolido

El dolor sigue ahí, y no precisamente el físico, que ya es historia, y todavía las palabras salen con cuentagotas, pero la fuerza interior que mueve a este deportista de 31 años ya funciona de nuevo a pleno rendimiento: "Será en Madrid o Barcelona, donde me digan", explica sin poder dar todavía muchos detalles de las opciones que manejan los promotores. Y preguntado por el nombre de su rival, Gurría, sí puede decir algo más: "Está por decidir, pero ya he dicho que no quiero a nadie aparentemente fácil o asequible, quiero a alguien con nombre y récords positivos. Alguien que en teoría sea complicado. Luego nunca se sabe lo que puede pasar sea asequible o imposible, pero sobre el papel quiero algo importante".

Ezequiel Gurría, este martes, en el gimnasio en el que imparte clases / SERVICIO ESPECIAL

Tras haberse proclamado campeón de España en 2019 y quedarse ahora a las puertas de las grandes citas (y bolsas) continentales al perder frente a 'Toro' Díaz, el guerrero del Siglo XXI acumula un balance de 18 victorias -cuatro por KO- y cuatro derrotas, una tarjeta que todavía le puede abrir muchas puertas. Y más tras lo ocurrido en la capital aragonesa el 5 de abril. Perdió pero salió triunfador, una contradicción que en el mundo del boxeo no lo es tanto, no en un deporte en el que hay derrotas que suponen retiradas, aunque este no es el caso. Se puede ganar perdiendo cuando peleas como lo hizo Gurría, levantando un monumento a un deporte que necesita de noches como esa para volver a resurgir en Zaragoza, ciudad que en otro tiempo fue una de sus grandes capitales.

Gurría y Díaz se golpean mutuamente en el pabellón Siglo XXI / Miguel Ángel Gracia

Su mejor versión -dio todo lo que tenía en un ejercicio de profesionalidad y honradez inmejorable- no fue suficiente, por muy poco, para superar a un rival mayúsculo. Óscar Díaz, a sus 23 años, va como cohete. Nada que reprochar a su victoria. Eso sí, Gurría aún le da vueltas a la cabeza y se siente el auténtico vencedor. "Justo cuando acabó el combate sentí que había ganado, que lo había conseguido", dice. "No olvidemos que uno de los jueces me dio ganador a mí", añade, aludiendo a que la decisión final no fue unánime. "Pero ya nada se puede cambiar. Quiero mirar adelante, sé que voy a tener nuevas y grandes oportunidades", concluye el guerrero que perdió una gran batalla pero quedó en pie