El talento oculto de Arancha Tejero

Este fin de semana, Arancha Tejero volvió a brillar sobre el asfalto en la 5 K de San Benito, Badajoz. La nacida en Borja quedó campeona de España en su categoría, F 50 (de 50 a 54 años), en la que consiguió además el récord del campeonato: "Vas con el punto de que sabes que estás en buena forma, pero las otras chicas también lo están. Como saben que esta temporada lo estoy haciendo bien, en las últimas carreras se suelen pegar a mi ritmo, vaya al que vaya, y sabía que me iba a tocar esprintar y jugármela al final, y así fue", afirma. Pero es que está siendo un año redondo para la aragonesa, quien ya ha ganado varios campeonatos estos meses: "En la 10 K de Valencia hice récord de España y aproveché ese buen momento para participar en la 10 K de Crevillente, y también gané", explica la atleta.

En el año 2016, Arancha, a pesar de ser una experimentada corredora, todavía no se había planteado competir, de hecho, como ella misma dice, "no tenía club ni estaba federada". Pero durante la Maratón de Sevilla, tuvo una revelación como atleta: "Fui a la Maratón de Sevilla y era también el Campeonato de España absoluto y máster y vi que empecé adelantar a muchos corredores. Entonces, cuando terminó esta Maratón me inscribí en el club navarro Hiru-Herri". A partir de ese momento, tan solo tuvo que pasar un año para que Arancha se proclamase campeona de España en la Maratón de Mallorca, siendo el título con el que abrió su palmarés.

Tras esta primera victoria, sus triunfos no han hecho más que aumentar, llegando a su máximo con el Campeonato del Mundo de 10 K en Finlandia en 2022: "Lo más alto que tengo es una medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 10 K en Tampere, Finlandia y subcampeona en el 5.000 en pista. En el 2023 quedé campeona de Europa máster en el Europeo en Italia, en 10 K y en el 10.000 fui plata".

Este tipo de experiencias le han hecho pasar de tomarse las carreras como un simple hobby al que iba "como el que va a pasar el día a Portaventura", a hacerse un hueco dentro del panorama nacional e internacional. Aunque a día de hoy, a veces le sigue sorprendiendo el nivel que hay en las competiciones: "Tengo ese punto de que no llego a sufrir del todo, siempre intento dar lo máximo, pero esa competitividad, al no llevar tanto, a veces me doy cuenta de que la gente dedica las 24 horas del día a prepararse", declara Arancha.

Por ahora, la atleta aragonesa tiene en mente su próximo objetivo para este año: "El objetivo principal va a ser el Campeonato del Mundo en Göteborg, Suecia. A ver si podemos ir a por el oro también en la 10 K. Además, voy con mi marido que me da todo el apoyo del mundo", afirma.

Suscríbete para seguir leyendo