Raquel Roy se cuelga oro en el Europeo de kárate

La aragonesa Raquel Roy se proclamó este domingo campeona de Europa de kárate en kata femenino por equipos tras derrotar en la final a Italia, que no pudo con la gran actuación de Roy, María López y Gema Morales en una jornada en la que el equipo masculino (Damián Quintero, Sergio Galán, Raúl Martín y Salvador Balbuena) se colgó la medalla de plata tras caer ante Turquía.

El combinado femenino protagonizó un gran final del torneo que se disputó en Zadar (Croacia) tras ganar a Italia, que intentaba revalidar el título después de ganar los últimos dos europeos.

España, que no era campeona de Europa en la modalidad de kata femenino por equipos desde 2019, recuperó el reinado continental después de superar en anteriores eliminatorias a la República Checa y a Turquía.

En la final, España ganó a un rival que le tenía tomada la medida en anteriores competiciones. El kata Anan, ya realizado en anteriores ocasiones y mejorado gracias al trabajo del seleccionador Francisco Salazar, fue clave para conseguir la medalla de oro.

No tuvo la misma suerte el equipo masculino, que después de eliminar a Polonia, Francia e Italia, no pudo con el vigente campeón de Europa, Turquía. Aunque mejoraron un nuevo kata, el Paiku, ejecutado a la perfección, no fue suficiente para superar al conjunto otomano, ganador por apenas cuatro décimas de diferencia.

El europeo terminó este domingo con buenos números para España, que en total ha sumado un oro (kata por equipos femenino), tres platas (kata masculino por equipos, Damián Quintero y Sonia Pereira en kumite -55 kilos) y dos bronces (Paola García en kata individual e Isabel Nieto en kumite -68 kilos).

En para-karate (modalidad de competición de kárate para deportistas con discapacidad), España culminó la competición con un oro (Carlos Huertas Ruiz), una plata (Lucía Sánchez) y dos bronces (Fran Lozano y Víctor Prieto).

Estos resultados colocan a España en buen lugar cerca de la cabeza de los puestos europeos, colocándose en quinto lugar por número de oros y en el segundo por número total de medallas. En para-kárate, el equipo español acabó segundo en el medallero empatadp con Italia en el número de preseas